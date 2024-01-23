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Выехал на встречку: два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте — погибли трое

ДТП произошло в Алтайском крае

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ДТП произошло на 271 километре федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

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23 января в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей на дороге погибли три человека, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло на 271 километре федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе. По предварительным данным ведомства, 55-летний водитель автомобиля «Киа Сид» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. После этого машина столкнулась с автомобилем «Ленд Ровер Дефендер», за рулем последнего находился 61-летний мужчина.

— В результате ДТП оба водителя погибли. Кроме того, скончался пассажир автомобиля «Ленд Ровер Дефендер» — мужчина 1968 года рождения. Еще один пассажир этого же транспортного средства — женщина 1965 года рождения, получила травмы различной степени тяжести, — сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. В ведомстве сообщили, что проведение проверки по факту ДТП поставил на контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В середине января в Искитимском районе произошло ДТП, в котором погиб 39-летний мужчина.

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