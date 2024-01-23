Выехал на встречку: два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте — погибли трое

23 января в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей на дороге погибли три человека, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.



ДТП произошло на 271 километре федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе. По предварительным данным ведомства, 55-летний водитель автомобиля «Киа Сид» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. После этого машина столкнулась с автомобилем «Ленд Ровер Дефендер», за рулем последнего находился 61-летний мужчина.

