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Водитель «Соболя» без прав врезался в грузовик в Искитимском районе — пассажир погиб

Еще двое человек попали в больницу

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Авария произошла около 10:00

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В Искитимском районе утром 17 января произошло смертельное ДТП. В результате погиб 39-летний мужчина.

Подробности аварии рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Сообщается, что около 10:00 21-летний водитель автомоблия «Соболь» без прав ехал по дороге К-16 «Легостаево — Мосты — Чемское». На 23-м километре врезался в грузовик «Шакман», за рулем которого находился 61-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении.

С места аварии в больницу увезли водителя «Соболя» и двоих пассажиров — мужчин 2003 и 1985 годов рождения.

— Мужчина 1985 года рождения скончался через несколько часов в лечебном учреждении, — рассказали в ГИБДД.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

14 января на трассе «Иртыш» в Новосибирской области пьяный водитель «Тойоты» врезался в КАМАЗ. В результате погиб пассажир легковой машины.

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