Водитель «Соболя» без прав врезался в грузовик в Искитимском районе — пассажир погиб

В Искитимском районе утром 17 января произошло смертельное ДТП. В результате погиб 39-летний мужчина.



Подробности аварии рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Сообщается, что около 10:00 21-летний водитель автомоблия «Соболь» без прав ехал по дороге К-16 «Легостаево — Мосты — Чемское». На 23-м километре врезался в грузовик «Шакман», за рулем которого находился 61-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении.