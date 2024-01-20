«Димуся, мы горим, прощай»: воспоминания выживших в страшном пожаре сотрудниц банка и родственников погибших 9 молодых женщин

Пожар в ПромстройНИИпроекте во Владивостоке тяжело вспоминать даже
Офис приморского отделения Сбербанка, расположенный в здании на седьмом и восьмом этажах, начал полыхать через пару минут после того, как сотрудники заметили дым, но сообщение на пульт пожарной охраны поступило очень поздно. Когда спасатели приехали, то начали выводить людей по автолестницам из той части здания, которая даже не горела — подъехать к эпицентру не получилось из-за хаотично припаркованных автомобилей. Редакция VLADIVOSTOK1.RU собрала хронологию страшных событий, воспоминания очевидцев и тех, кто до сих пор не пережил горечь утраты.
Воспоминания очевидцев
В семье Дмитрия Мисюни 16 января 2006 года готовились отмечать праздник — день рождения дочери. Столик в кафе был забронирован на вечер.
Жена Наталья как обычно ушла на работу. В 12:20 она позвонила мужу и рассказала, что здание горит, приехали пожарные, но пока стоят под окнами и ничего не делают. Он посоветовал жене сесть пониже, чтобы было легче дышать, а сам выбежал на улицу. Эту историю Дмитрий рассказывал в эфире телеканала РЕН.
Здание ПромстройНИИпроекта находилось в десяти минутах ходьбы, он решил поехать на машине — так быстрее. На месте был через пару минут, но за это время пожар успел разбушеваться. Дмитрий увидел ужасающую картину, огонь вырывался из окон, едкий дым валил столбом. Он набрал жену и услышал: «Всё, Димуся, мы горим. Прощай». После этого женщина перестала отвечать на звонки.
Обезумевшие люди начали вылезать на подоконники, а потом прыгали с них на землю с высоты восьмого этажа. Многие цеплялись за рекламные баннеры, висели на них, но теряли сознание и всё равно падали. Они пытались дышать, высунувшись в окна, лиц из-за дыма почти не было видно. Дмитрий пытался найти глазами жену, но не получалось.
Пожарные машины не могли подъехать к зданию из-за плотно и хаотично припаркованных автомобилей. За трагедией наблюдали сотни случайных прохожих, кто-то кинулся на помощь. Мужчины вручную растаскивали легковушки и джипы, давая проезд пожарным машинам, в их числе был Дмитрий Мисюня.
В тот день он так ничего и не узнал о жене. Лишь вечером ему позвонили и пригласили на опознание в морг. Дмитрий сразу узнал Наталью несмотря на то, что ее лицо обгорело. Потом он еще несколько раз возвращался в морг, никак не мог поверить в случившееся.
Лариса Захарова чудом осталась жива, она долго висела на рекламной растяжке, перебиралась по раскаленным стропам влево и вправо, но не разжимала пальцы. За окном в тот день было минус
Лариса рассказала, что в тот день сотрудники Сбербанка занимались годовым отчетом и, когда почувствовали запах гари, не стали выходить, а просто прикрыли двери плотнее. На лестнице была курилка и урна часто дымила. Но дым быстро стал невыносимым, женщина обратилась к охраннику, который ответил, что ничего не знает, но проверит курилку. Уже через мгновение дышать стало нечем. Сотрудницы Сбербанка открыли двери, но выходить было уже некуда — едкий дым застилал коридор.
Женщины заткнули щель под дверью одеждой, мелкие отверстия заклеили канцелярским скотчем, — это не помогло, кабинет заполнился дымом. Все высунулись в окно, но тут от огня начал трещать дверной проем. Лариса отыскала за окном рекламный баннер и предложила перелезать на него.
— Я сама предложила выбираться из кабинета на баннер, у нас прямо под окном была растяжка, я сказала, что надо вылезти туда и ждать, потому что была уверена, что нас снимут, — вспоминает Лариса.
Женщина вылезла, и ее примеру последовали многие, но удержаться смогли не все. Девушки теряли сознание и падали, некоторые прыгали сами.
Пожарная машина смогла проехать, вытащили лестницу на
Впоследствии этот эпизод будет рассматриваться в суде как самый спорный. В общественном пространстве много говорили, что в левом крыле находилось как раз начальство и лестницу туда подали неслучайно. Позже водитель пожарной машины объяснил, что действовал по ситуации. Он, кстати, тоже, пострадал в тот день. Разгневанная толпа накинулась на него. Несмотря на сломанный нос, сильное сотрясение головного мозга и челюстно-лицевые травмы сотрудник МЧС продолжил работать. После его госпитализировали, он лежал в больнице.
Лариса говорит, что не помнит, как вылезала на баннер, а 12 дней комы даже благодарит за то, что помогли ей спасти психику.
Мама погибшей Антонины Арбатской Галина Валитова уверена, что сама работа пожарных была организована плохо:
— Беспомощность и растерянность. Не было человека, который бы взял управление работой пожарных в свои руки. Пожарные тыкались как щенки, люди взывали о помощи, держались из последних сил, а они стояли и думали, что им делать.
Галина посетила все судебные заседания, кроме одного. Ее попросили не приходить, так как на суде должны были смотреть видеоматериалы.
Хронология по минутам
Пожар действительно начался в курилке, на площадке между 6-м и 7-м этажами. Эту часть лестницы использовали как кладовку, она была завалена документами и оргтехникой. Сотрудники вспоминали, что столик с пепельницей буквально был втиснут между кипами бумаг.
Ориентировочно пожар заметили в 12:10. Охранник банка начал эвакуацию сотрудников, но ничего не сказал людям, которые работали в кабинетах. Известно, что он также не позвонил пожарным.
Случайный прохожий в 12:16 сообщил о пожаре, к этому моменту огонь уже бушевал в нескольких окнах, здание окутывал дым.
Первые расчеты появились на месте уже в 12:23, автолестницы с собой у пожарных не оказалось. Сотрудники МЧС запросили подмогу.
В 12:24 из окна горящего здания выпрыгнула первая женщина.
В 12:26 прибыли автоцистерны и автолестница. Пожарные и простые горожане начали руками растаскивать машины возле здания. На место вызвали ГИБДД, скорую помощь и дополнительные автолестницы. В это же время из окон упали еще две женщины. Через минуту еще одна.
12:29 из горящего окна выбросились четыре женщины, трое из них скончались на месте. Одну госпитализировали.
В 12:31 пожарные вскрыли металлическую дверь на
В 12:40 на место приехали дополнительные пожарные автомобили и
Пожар локализовали в 13:55. В 14:39 на
Всего 16 января пожарные спасли 102 человека, из них 86 вывели по пожарным лестницам 16 звеньями газодымозащитников внутри здания. Пожар тушили 20 автоцистерн, 5 автолестниц, городская и краевая поисково-спасательная службы, три бригады Центра медицины катастроф, 16 бригад скорой помощи.
Похороны и митинги
Владивосток простился с погибшими 20 января 2006 года. Панихида прошла в театре.
Пожар 16 января стал настоящим потрясением, по городу ползли слухи, которые быстро превращались в теории заговора. Появился сайт, который писал о подробностях трагедии. Авторы утверждали, что кроме девяти погибших сотрудниц Сбербанка, умерли еще
Масло в огонь подлили трое сотрудников МЧС, которых поймали на краже мобильных телефонов пострадавших. Воров нашли быстро, они настолько были уверены в безнаказанности, что даже не поменяли симки. Дедушка одного из пойманных за руку спасителей умер от сердечного приступа, когда прочитал о преступлении внука в газетах.
Все это в итоге вылилось в митинг на центральной площади Владивостока, успокаивать, который пришлось губернатору Сергею Дарькину и мэру Владимиру Николаеву.
Решение суда
Дело слушалось в суде более года, приговор читали 5 дней. Люди, которые оказались на скамье подсудимых, были уверены в том, что он будет обвинительным — многие явились на оглашение с личными вещами.
В октябре 2007 года Первореченский районный суд Владивостока приговорил руководителя отделения Сбербанка Людмилу Феофанову, старшего инженера административно-хозяйственного отдела отделения банка Виктора Ханикова и начальника отдела государственного пожарного надзора Первореченского района Сергей Лузгана к
Директор ООО «Восточная стена» Виктор Марченко, в чьем ведении находился участок лестницы, где случился пожар, и старший инспектор отдела государственного пожарного надзора Первореченского района Владивостока Алексей Лобанов получили по
Потерпевшие, родственники погибших и простые горожане посчитали приговор слишком мягким. Имена погибших сотрудниц Сбербанка высечены на памятной доске у здания ПромстройНИИпроекта. Каждый год
Виктор Марченко умер в апреле 2020 года от инфаркта. За год до этого предприниматель разорился. Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU пытался поговорить с другими виновными в той трагедии, но ни до кого из осужденных дозвониться не удалось.