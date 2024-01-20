«Димуся, мы горим, прощай»: воспоминания выживших в страшном пожаре сотрудниц банка и родственников погибших 9 молодых женщин

Пожар в ПромстройНИИпроекте во Владивостоке тяжело вспоминать даже 18 лет спустя. 16 января 2006 года люди выбрасывались из окон, не в силах больше терпеть жар и дым. На глазах у всех погибли девять женщин. Их хоронили 20 января.

Офис приморского отделения Сбербанка, расположенный в здании на седьмом и восьмом этажах, начал полыхать через пару минут после того, как сотрудники заметили дым, но сообщение на пульт пожарной охраны поступило очень поздно. Когда спасатели приехали, то начали выводить людей по автолестницам из той части здания, которая даже не горела — подъехать к эпицентру не получилось из-за хаотично припаркованных автомобилей. Редакция VLADIVOSTOK1.RU собрала хронологию страшных событий, воспоминания очевидцев и тех, кто до сих пор не пережил горечь утраты.