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«Он пролежал три дня»: в Новосибирске в загоревшейся пятиэтажке нашли труп

Умершего мужчину нашли при обходе, он был в соседней квартире

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Пожарные выехали на вызов из-за отрытого горения нескольких балконов дома

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При ликвидации пожара в пятиэтажке на Кошурникова, 57 сотрудники МЧС нашли труп мужчины. По данным спасателей, с возгоранием эта смерть не связана.

— Хозяева квартиры не пострадали, тело было найдено при обходе других квартир. По предварительным данным, труп пролежал не менее трех дней. Мужчина погиб не из-за пожара, — сообщили в МЧС Новосибирской области.

В результате пожара пострадали четыре балкона и одна квартира. Возгорание на момент публикации локализовано. Жители подъезда эвакуировались самостоятельно.

Сегодня на улице Инской загорелся частный дом, пожарные пробирались к нему по узкому проезду.

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