«Он пролежал три дня»: в Новосибирске в загоревшейся пятиэтажке нашли труп

При ликвидации пожара в пятиэтажке на Кошурникова, 57 сотрудники МЧС нашли труп мужчины. По данным спасателей, с возгоранием эта смерть не связана.
— Хозяева квартиры не пострадали, тело было найдено при обходе других квартир. По предварительным данным, труп пролежал не менее трех дней. Мужчина погиб не из-за пожара, — сообщили в МЧС Новосибирской области.
В результате пожара пострадали четыре балкона и одна квартира. Возгорание на момент публикации локализовано. Жители подъезда эвакуировались самостоятельно.
Сегодня на улице Инской загорелся частный дом, пожарные пробирались к нему по узкому проезду.