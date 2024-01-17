«Она делала такие хорошие книжки»: что говорят соседи о погибших в страшном пожаре — огонь охватил дом за считаные минуты

Поздно ночью 15 января в Ордынском районе произошла трагедия: в поселке Петровском при пожаре погибли многодетная мама Анна и ее дети — 4-летний мальчик и 7-летняя девочка. Дом загорелся моментально, и через 6 минут после вызова, когда прибыли сотрудники МЧС, уже всё полыхало. Отца семьи Алексея дома не было — он был на работе. Сейчас большая семья готовится к похоронам, а следователи выясняют причину возгорания. Что происходит в поселке, где произошел страшный пожар, — в репортаже НГС.
«Он такой: "У тебя дом горит"»
Перед домом мамы погибшей Анны и бабушки 4-летнего Пети и 7-летней Сони собралось около десяти человек. Это и родственники, и знакомые семьи. Распределив между собой три или четыре лопаты, жители поселка расчищают дорожку. Похороны трех человек решили организовать здесь — дом семьи полностью выгорел.
Большинство людей, занятых расчисткой дорожки, родственники. Все они пытаются занять себя делом, берут друг у друга лопаты, говорят только о том, что происходит здесь и сейчас и что будет в будущем. Саму трагедию стараются не обсуждать.
Семья у Алексея и Анны была большой — пятеро детей. Трое из них уже взрослые и с родителями не живут — кто-то учится, кто-то уже работает.
Бабушка быстро ходит по двору, ищет лопаты и от журналистов отмахивается, отказавшись даже назвать свое имя: «У меня столько людей здесь, а я интервью сяду давать». Потом добавляет, что о причинах пожара и как он произошел ничего не знает. Родственникам ничего пока не говорят, только задают вопросы.
Вскоре к дому подъезжает отец погибших детей и муж Анны. Алексей выделяется среди окружающих острыми чертами лица и высоким ростом и сразу направляется к своей семье. Одежда на мужчине осталась та же, что и ночью, когда он сорвался с работы после сообщения о пожаре.
Отец семьи говорит с родственниками о том, как случился пожар, что могло произойти и что говорят следователи. Мужчина спрашивает у бабушки детей, а были ли вечером моргания света, пытается выяснить любую информацию. Повторяет, что похороны возле дома, где жили погибшие, не проведешь — всё сгорело.
— Они нас сейчас вызвали, спрашивали: а где, а что, а как стояло, а давай сфотографируем, а вот распишись тут, — рассказал Алексей теще.
В разговоре с НГС мужчина пытается восстановить все детали вечера и ночи. В момент пожара он вторые сутки был на работе — Алексей работает охранником.
— Вот если бы я знал, как это произошло. Я двое суток как на работе, понимаете? То есть я уехал на работу, двое суток там. Снег чистил. Зашел, разделся, всё мокрое повесил. Сижу. Рядом лежит телефон. Я возле печки сел, печку затопил. Телефон звонит, а время, чтобы не соврать, наверное, без двадцати одиннадцать уже было. Родственник звонит: «Ты что трубку не берешь?» — и меня аж материт. Я говорю: «В смысле, трубку не беру?» — «Тебе все звонят, ты с кем разговариваешь?». Я ни с кем не разговаривал, телефон просто лежит. Он такой: «У тебя дом горит», — вспоминает он.
После звонка мужчина сразу же собрал вещи и поехал домой. Когда добрался, вся улица была заставлена машинами: пожарными, скорыми и так далее.
— Меня никуда не подпустили, — Алексей устало проводит рукой по лицу, надавливает с усилием на глаза. Он молча кивает на соболезнования и садится в машину к родственникам.
Про погибшую Анну рассказала подруга ее матери, которая пришла помочь и поддержать.
— Семья хорошая. Леха вообще на все руки мастер, Анька тоже. Она такая талантливая была. И торты сделает, и книжки она делала, такие книжки детские шикарные. Она на принтере распечатывала картинки и текст переносила, хорошие книжки, — описывает знакомая семьи.
«Предположительно, короткое замыкание»
Возле сгоревшего дома стоит машина полицейских и работают сотрудники РЭС. От обугленных бревен идет пар. И они, и дорожка к дому после борьбы сотрудников МЧС с огнем обледенели. Рядом лежат обгоревшие и заледеневшие велосипеды.
Семью местные органы власти характеризуют как положительную, на учете она не состояла.
Небольшой дом загорелся вечером 15 января, огонь распространился очень быстро. Заметив огонь, жители поселка вызвали МЧС. Пожарные — команда из 7 человек, 2 единицы техники — прибыли на место через 6 минут, но спасти уже никого не удалось — дом был полностью охвачен огнем. Потушили пожар только в 03:26.
По словам старшего следователя Ордынского следственного отдела СК майора юстиции Виталия Янцына, экспертам удалось предварительно установить место начала пожара — это оказалась веранда.
— Местный расчет пожарных прибыл на тушение, и пожар был локализован, наверное, к середине ночи. После этого заливали остатки конструкции, которые были распалены. Причины пожара пока точно не установлены, но есть предположение, что это короткое замыкание электропроводки. Скорее всего, это произошло в веранде дома, судя по характерным повреждениям термическим, — объясняет следователь.
Погибших членов семьи удалось найти в течение двух часов. Спасатели сразу предположили, что Анна с детьми остались в доме — их не было ни у соседей, ни у родственников, ни среди очевидцев. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
— В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 3 «Причинение смерти по неосторожности». В ходе следствия будут установлены все необходимые обстоятельства. Будет назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели, специалисты. По результатам проведенного расследования будет принято окончательное процессуальное решение, — добавляет Виталий Янцын.
В конце 2023 года в Алтайском крае вспыхнул пожар в частном жилом доме. В огне погибли двое подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.