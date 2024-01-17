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«Она делала такие хорошие книжки»: что говорят соседи о погибших в страшном пожаре — огонь охватил дом за считаные минуты

Глава семьи узнал о трагедии на работе — во время пожара он был на дежурстве

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Вокруг дома всё обледенело после работы пожарных

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Поздно ночью 15 января в Ордынском районе произошла трагедия: в поселке Петровском при пожаре погибли многодетная мама Анна и ее дети — 4-летний мальчик и 7-летняя девочка. Дом загорелся моментально, и через 6 минут после вызова, когда прибыли сотрудники МЧС, уже всё полыхало. Отца семьи Алексея дома не было — он был на работе. Сейчас большая семья готовится к похоронам, а следователи выясняют причину возгорания. Что происходит в поселке, где произошел страшный пожар, — в репортаже НГС.

«Он такой: "У тебя дом горит"»

Пожар начался поздней ночью

Пожар начался поздней ночью

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Перед домом мамы погибшей Анны и бабушки 4-летнего Пети и 7-летней Сони собралось около десяти человек. Это и родственники, и знакомые семьи. Распределив между собой три или четыре лопаты, жители поселка расчищают дорожку. Похороны трех человек решили организовать здесь — дом семьи полностью выгорел.

Большинство людей, занятых расчисткой дорожки, родственники. Все они пытаются занять себя делом, берут друг у друга лопаты, говорят только о том, что происходит здесь и сейчас и что будет в будущем. Саму трагедию стараются не обсуждать.

Семья у Алексея и Анны была большой — пятеро детей. Трое из них уже взрослые и с родителями не живут — кто-то учится, кто-то уже работает.

Тела погибших, как сообщил НГС следователь, нашли в течение двух часов после начала пожара

Тела погибших, как сообщил НГС следователь, нашли в течение двух часов после начала пожара

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Бабушка быстро ходит по двору, ищет лопаты и от журналистов отмахивается, отказавшись даже назвать свое имя: «У меня столько людей здесь, а я интервью сяду давать». Потом добавляет, что о причинах пожара и как он произошел ничего не знает. Родственникам ничего пока не говорят, только задают вопросы.

Вскоре к дому подъезжает отец погибших детей и муж Анны. Алексей выделяется среди окружающих острыми чертами лица и высоким ростом и сразу направляется к своей семье. Одежда на мужчине осталась та же, что и ночью, когда он сорвался с работы после сообщения о пожаре.

У Алексея и Анны было пятеро детей

У Алексея и Анны было пятеро детей

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Отец семьи говорит с родственниками о том, как случился пожар, что могло произойти и что говорят следователи. Мужчина спрашивает у бабушки детей, а были ли вечером моргания света, пытается выяснить любую информацию. Повторяет, что похороны возле дома, где жили погибшие, не проведешь — всё сгорело.

— Они нас сейчас вызвали, спрашивали: а где, а что, а как стояло, а давай сфотографируем, а вот распишись тут, — рассказал Алексей теще.

Старшие дети с семьей не живут

Старшие дети с семьей не живут

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В разговоре с НГС мужчина пытается восстановить все детали вечера и ночи. В момент пожара он вторые сутки был на работе — Алексей работает охранником.

— Вот если бы я знал, как это произошло. Я двое суток как на работе, понимаете? То есть я уехал на работу, двое суток там. Снег чистил. Зашел, разделся, всё мокрое повесил. Сижу. Рядом лежит телефон. Я возле печки сел, печку затопил. Телефон звонит, а время, чтобы не соврать, наверное, без двадцати одиннадцать уже было. Родственник звонит: «Ты что трубку не берешь?» — и меня аж материт. Я говорю: «В смысле, трубку не беру?» — «Тебе все звонят, ты с кем разговариваешь?». Я ни с кем не разговаривал, телефон просто лежит. Он такой: «У тебя дом горит», — вспоминает он.

Анна увлекалась творчеством

Анна увлекалась творчеством

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После звонка мужчина сразу же собрал вещи и поехал домой. Когда добрался, вся улица была заставлена машинами: пожарными, скорыми и так далее.

— Меня никуда не подпустили, — Алексей устало проводит рукой по лицу, надавливает с усилием на глаза. Он молча кивает на соболезнования и садится в машину к родственникам.

По информации МЧС России, Анне было 43 года

По информации МЧС России, Анне было 43 года

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Про погибшую Анну рассказала подруга ее матери, которая пришла помочь и поддержать.

— Семья хорошая. Леха вообще на все руки мастер, Анька тоже. Она такая талантливая была. И торты сделает, и книжки она делала, такие книжки детские шикарные. Она на принтере распечатывала картинки и текст переносила, хорошие книжки, — описывает знакомая семьи.

«Предположительно, короткое замыкание»

Рядом с домом лежат вещи, которые вытащили спасатели

Рядом с домом лежат вещи, которые вытащили спасатели

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Возле сгоревшего дома стоит машина полицейских и работают сотрудники РЭС. От обугленных бревен идет пар. И они, и дорожка к дому после борьбы сотрудников МЧС с огнем обледенели. Рядом лежат обгоревшие и заледеневшие велосипеды.

Семью местные органы власти характеризуют как положительную, на учете она не состояла.

Хозяин дома Алексей в эту ночь был на дежурстве и сорвался домой, едва смог

Хозяин дома Алексей в эту ночь был на дежурстве и сорвался домой, едва смог

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Небольшой дом загорелся вечером 15 января, огонь распространился очень быстро. Заметив огонь, жители поселка вызвали МЧС. Пожарные — команда из 7 человек, 2 единицы техники — прибыли на место через 6 минут, но спасти уже никого не удалось — дом был полностью охвачен огнем. Потушили пожар только в 03:26.

На месте сегодня весь день оставались работать полиция и следователи

На месте сегодня весь день оставались работать полиция и следователи

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По словам старшего следователя Ордынского следственного отдела СК майора юстиции Виталия Янцына, экспертам удалось предварительно установить место начала пожара — это оказалась веранда.

— Местный расчет пожарных прибыл на тушение, и пожар был локализован, наверное, к середине ночи. После этого заливали остатки конструкции, которые были распалены. Причины пожара пока точно не установлены, но есть предположение, что это короткое замыкание электропроводки. Скорее всего, это произошло в веранде дома, судя по характерным повреждениям термическим, — объясняет следователь.

Спасателей вызвали очевидцы, заметившие огонь

Спасателей вызвали очевидцы, заметившие огонь

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Погибших членов семьи удалось найти в течение двух часов. Спасатели сразу предположили, что Анна с детьми остались в доме — их не было ни у соседей, ни у родственников, ни среди очевидцев. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Сотрудники РЭС обесточили дом и сняли показатели

Сотрудники РЭС обесточили дом и сняли показатели

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— В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 3 «Причинение смерти по неосторожности». В ходе следствия будут установлены все необходимые обстоятельства. Будет назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели, специалисты. По результатам проведенного расследования будет принято окончательное процессуальное решение, — добавляет Виталий Янцын.

В конце 2023 года в Алтайском крае вспыхнул пожар в частном жилом доме. В огне погибли двое подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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