«Она делала такие хорошие книжки»: что говорят соседи о погибших в страшном пожаре — огонь охватил дом за считаные минуты

Большинство людей, занятых расчисткой дорожки, родственники. Все они пытаются занять себя делом, берут друг у друга лопаты, говорят только о том, что происходит здесь и сейчас и что будет в будущем. Саму трагедию стараются не обсуждать.

Семья у Алексея и Анны была большой — пятеро детей. Трое из них уже взрослые и с родителями не живут — кто-то учится, кто-то уже работает.