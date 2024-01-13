«В условиях низких температур»: рейсовый автобус остановился на трассе «Сибирь» — внутри были люди

— В условиях низких температур (-20 градусов) и темного времени суток устранить неисправность у водителя самостоятельно не получалось, — уточнили в ведомстве.



Инцидент произошел на 70 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Сотрудники ДПС прибыли на место и остановили рейсовый автобус, который ехал в Томск. Специалисты развернули транспортное средство и организовали посадку замерзающих пассажиров.