«В условиях низких температур»: рейсовый автобус остановился на трассе «Сибирь» — внутри были люди

В Новосибирской области автобус с 17 пассажирами остановился на трассе Р-255 «Сибирь» из-за технической неисправности. Замерзающим людям помогли сотрудники полиции.
Об этом рассказали в телеграм-канале ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило полицейским 12 января примерно в 21:00 часов.
Рейсовый автобус следовал по маршруту «Томск — Новосибирск», но остановился на дороге из-за поломки в системе электрооборудования. Внутри транспорта находились 17 пассажиров, в том числе один ребенок.
— В условиях низких температур (-20 градусов) и темного времени суток устранить неисправность у водителя самостоятельно не получалось, — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел на 70 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Сотрудники ДПС прибыли на место и остановили рейсовый автобус, который ехал в Томск. Специалисты развернули транспортное средство и организовали посадку замерзающих пассажиров.
— Семью с ребенком разместили в патрульном автомобиле и сопроводили до ближайшего придорожного кафе. В течение часа следующий рейсовый автобус, двигавшийся из города Томска, забрал ожидающих в кафе пассажиров, — сообщили в ведомстве.
В начале января в Алтайском крае съехал с трассы рейсовый автобус, который двигался по маршруту «Усть-Каменогорск — Новосибирск». На месте происшествия находилась дорожная техника.