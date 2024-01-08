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Рейсовый автобус съехал с трассы на Алтае — он направлялся в Новосибирск. Фото

Транспорт ехал без пассажиров

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Пассажирский транспорт двигался маршрутом Усть-Каменогорск-Новосибирск

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Вечером 8 января в Алтайском крае рейсовый автобус съехал с трассы. Пассажирский транспорт двигался маршрутом Усть-Каменогорск-Новосибирск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Инцидент произошел на дороге «А-322» на границе Топчихинского и Алейского районов региона.

— Опрокидывания транспортного средства не произошло. Автобус следовал без пассажиров, никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.

На месте инцидента находится дорожная техника

На месте инцидента находится дорожная техника

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Сообщается, что на месте происшествия находится расчет пожарно-спасательной части, тяжелая техника от дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Специалисты ведут работы по постановке транспорта на трассу.

Из-за погодных условий в Алтайском крае дорогу «А-322» закрывали для движения транспорта от с Поспелихи до Веселоярска.

В Новосибирской области вечером 8 января из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение транспорта по трассе Р-254 «Иртыш». Показываем участок дороги на карте.

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ПогодаАвтобусМЧСАлтайский крайРейсовый автобусОграничение движения
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