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Плохая видимость и ветер: на новосибирской трассе ограничили движение — показываем участок на карте

Ограничение ввели из-за неблагоприятных погодных условий

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Ограничение ввели 8 января

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В Новосибирской области ограничили движение транспорта по федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Как сообщили в Госавтоинспекции региона, речь идет о пассажирских и грузовых автомобилях.

Ограничение ввели 8 января до 22:00 часов по местному времени. По информации ведомства, оно касается участка трассы с 947 по 1018 километр в границах Новосибирской области. Показываем часть дороги на карте.

— С 19:00 до 22:00 ограничено движение на автодороге Р-254 «Иртыш». Ограничение введено ФКУ «Сибуправдор» в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололёд, сильный боковой ветер, ограничение видимости), — сказано в сообщении.

Уточняется, что время ограничений могут увеличить из-за неблагоприятных условий. В ведомстве опубликовали видео дороги.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кроме Новосибирской области, из-за погодных условий несколько дорог перекрыли в Алтайском крае

Видео: Госавтоинспекция НСО

На сайте ФКУ «Сибуправдор» также появилось сообщение об ограничении движения транспорта по дороге.

— <…> временно ограничено движение грузового и маршрутного пассажирского транспорта по федеральной дороге Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный боковой ветер, низовая метель, снижение видимости, — сообщили в организации.

Кроме Новосибирской области, из-за погодных условий несколько дорог перекрыли в Алтайском крае. В регионе ожидается усиление ветра.

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