Плохая видимость и ветер: на новосибирской трассе ограничили движение — показываем участок на карте

В Новосибирской области ограничили движение транспорта по федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Как сообщили в Госавтоинспекции региона, речь идет о пассажирских и грузовых автомобилях.
Ограничение ввели 8 января до 22:00 часов по местному времени. По информации ведомства, оно касается участка трассы с 947 по 1018 километр в границах Новосибирской области. Показываем часть дороги на карте.
— С 19:00 до 22:00 ограничено движение на автодороге Р-254 «Иртыш». Ограничение введено ФКУ «Сибуправдор» в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололёд, сильный боковой ветер, ограничение видимости), — сказано в сообщении.
Уточняется, что время ограничений могут увеличить из-за неблагоприятных условий. В ведомстве опубликовали видео дороги.
На сайте ФКУ «Сибуправдор» также появилось сообщение об ограничении движения транспорта по дороге.
— <…> временно ограничено движение грузового и маршрутного пассажирского транспорта по федеральной дороге Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный боковой ветер, низовая метель, снижение видимости, — сообщили в организации.
Кроме Новосибирской области, из-за погодных условий несколько дорог перекрыли в Алтайском крае. В регионе ожидается усиление ветра.