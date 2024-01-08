В Сибири перекрыли трассы из-за непогоды – ожидается усиление ветра

В Алтайском крае из-за погодных условий перекрыли несколько трасс. Ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ранним утром 8 января закрыли дорогу «К-03» для всех видов транспорта на участке от Змеиногорска до Рубцовска. Затем ограничили движение по трассам «К-21» - «Рубцовск-Угловское-Михайловское» на участке от 7 километра до 47 километра. Также закрыли дорогу «А-322» от с Поспелихи до Веселоярска.
В сообщении ГУ МЧС говорится также о том, что 9 и 8 января в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 23 м/с. Местами порывы будут достигать до 28 м/с. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами – сильные метели. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы.
В Новосибирской области Западно-Сибирское УГМС на 8 и 9 января также прогнозировало метели, снегопады и гололедицу, усиление ветра до 18–23 м/с, местами – с порывами до 25 м/с. Утром 8 января в городе начался снегопад, мокрый снег и сильный ветер.
Ранее НГС писал о том, что Резкий перепад от 0 до -18 градусов: семидневный снегопад надвигается на Новосибирск.