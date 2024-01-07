Резкий перепад от 0 до -18 градусов: семидневный снегопад надвигается на Новосибирск

В Новосибирске на следующей неделе возможно резкое потепление в понедельник до 0 градусов, но в уже пятницу температура опустится до -21 градуса. Синоптики прогнозируют снегопады, которые продлятся все семь дней. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.
По данным «Яндекс.Погоды», максимально холодная температура днем в конце недели составит -19 градусов, при этом в начале недели придет потепление, но уже в следующую ночь похолодает до -22 градусов. Специалисты ожидают снег с понедельника по воскресенья разной интенсивности.
World-weather прогнозирует потепление в понедельник, и самую низкую температуру в пятницу, тогда температура опустится до -21 градуса. При этом в понедельник будет 0 градусов днем, а уже во вторник ожидают -18 градусов днем. Осадки, по данным синоптиков, будут только в понедельник.
Gismeteo также сообщает о потепление в понедельник. Так в начале недели температура будет от 0 до -5 градусов, в пятницу же резко похолодает до -16 градусов. Тепло будет и в воскресенье, днем температура поднимется до -5 градусов, а вот ночью резко опустится до -22 градусов. Синоптики ожидают, что снег будет идти почти всю неделю, осадков не будет только в субботу.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на весь 2024 год. Тогда сервисы указывали, что снега в январе почти не будет.