«Порывы до 25 м/с, снегопад и гололед»: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области 8 и 9 января ожидается метель, снегопад и гололедица. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».
— Днем 8 и сутки 9 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 18–
По прогнозам синоптиков, из-за усиления ветра возможны обрывы линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и увеличение количества ДТП.
Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.