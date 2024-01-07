«Порывы до 25 м/с, снегопад и гололед»: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области 8 и 9 января ожидается метель, снегопад и гололедица. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».



— Днем 8 и сутки 9 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 18– 23 м/с , местами порывы до 25 м/с . 9 января резкое похолодание, — говорится в сообщении.

