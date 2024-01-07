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«Порывы до 25 м/с, снегопад и гололед»: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Также возможны обрывы линий электропередач и срыв кровли

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Буйство стихии продлится 2 дня

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В Новосибирской области 8 и 9 января ожидается метель, снегопад и гололедица. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».

— Днем 8 и сутки 9 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 18–23 м/с, местами порывы до 25 м/с. 9 января резкое похолодание, — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, из-за усиления ветра возможны обрывы линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и увеличение количества ДТП.

Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.

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