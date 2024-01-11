«Дорога чистая, но там сильная низовая метель»: автобус и фура вылетели с трассы в Новосибирской области — видео

— Фура слетела приблизительно на 74-м километре, автобус — на 77-м километре, это в районе села Верх-Ирмень. Трасса в целом чистая, но в том месте очень сильная низовая метель, поэтому снежные заносы там будут в любом случае, — рассказал очевидец Алексей.