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«Дорога чистая, но там сильная низовая метель»: автобус и фура вылетели с трассы в Новосибирской области — видео

Остается неизвестным, были ли пассажиры в общественном транспорте

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ДТП произошло в районе села Верх-Ирмень

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В Новосибирской области днем 11 января на Ордынском шоссе автобус и фура съехали в кювет. Видео с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Фура слетела приблизительно на 74-м километре, автобус — на 77-м километре, это в районе села Верх-Ирмень. Трасса в целом чистая, но в том месте очень сильная низовая метель, поэтому снежные заносы там будут в любом случае, — рассказал очевидец Алексей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black / T.me

Судя по кадрам, автобус практически лег на бок, остается неизвестным, были ли в нём пассажиры. Рядом с фурой работает снегоуборочная машина, которая с помощью троса пытается вытянуть большегруз.

Ранее легковой автомобиль врезался в троллейбус на Октябрьском мосту. В ДТП пострадали четыре человека.

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Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, автобус ехал из Казахстана в Новосибирск. На 71 километре трасса «Новосибирск – Карасук» общественный транспорт съехал в кювет. В салоне находилось 45 человек, из которых 5 - дети.

В результате аварии никто не пострадал. Пассажиров пересадили на другой автобус и отвезли их на автовокзал ближайшего поселка Ордынское.

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