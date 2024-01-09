Автомобиль врезался в троллейбус на Октябрьском мосту — есть пострадавшие

В Новосибирске 9 январяв ДТП с втомобилем и троллейбусом на Октябрьском мосту пострадали люди.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате аварии медпомощь потребовалась четырем новосибирцам, которые были в салоне машины.
ДТП произошло в 14:05 часов на Октябрьском мосту. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Мицубиси Диамант» ехал в сторону Октябрьского района и у дома №160 на Немировича-Данченко, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с троллейбусом.
Пассажирский транспорт двигался по дороге в попутном направлении, уточнили в ведомстве.
— На момент ДТП в салоне троллейбуса находилось 15 пассажиров, — сказано в сообщении. — В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля «Мицубиси» и его троим пассажирам — мужчинам 2004 и 2001 годов рождения.
На месте аварии находится наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.
Несколько дней назал в Новосибирской области произошло ДТП на трассе «Иртыш». Выяснилось, что в аварии погиб депутат Чулымского района.