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Автомобиль врезался в троллейбус на Октябрьском мосту — есть пострадавшие

Помощь потребовалась четырем новосибирцам

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В салоне троллейбуса находилось 15 пассажиров

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В Новосибирске 9 январяв ДТП с втомобилем и троллейбусом на Октябрьском мосту пострадали люди.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате аварии медпомощь потребовалась четырем новосибирцам, которые были в салоне машины.

ДТП произошло в 14:05 часов на Октябрьском мосту. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Мицубиси Диамант» ехал в сторону Октябрьского района и у дома №160 на Немировича-Данченко, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с троллейбусом.

Пассажирский транспорт двигался по дороге в попутном направлении, уточнили в ведомстве.

— На момент ДТП в салоне троллейбуса находилось 15 пассажиров, — сказано в сообщении. — В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля «Мицубиси» и его троим пассажирам — мужчинам 2004 и 2001 годов рождения.

На месте аварии находится наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

Несколько дней назал в Новосибирской области произошло ДТП на трассе «Иртыш». Выяснилось, что в аварии погиб депутат Чулымского района.

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