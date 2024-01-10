Пассажиров поезда проверили на коронавирус: онлайн-трансляция о гибели семимесячной малышки

В поезде, следовавшем по маршруту Москва — Чита, погиб ребенок. По предварительным данным, семимесячная девочка умерла от гриппа. Поезд прибыл в Екатеринбург, сейчас на железнодорожном вокзале работают медики — предположительно, чтобы проверить людей на вирус и провести необходимую дезинфекцию.

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