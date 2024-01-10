Пассажиров поезда проверили на коронавирус: онлайн-трансляция о гибели семимесячной малышки

Очевидцы сообщают, что к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга съехалось около десятка машин скорой помощи. Поезда задерживают.
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По данным телеграм-канала «RT на русском», мать погибшей с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. В пути у семимесячной малышки поднялась температура, она потеряла сознание, а позже произошла клиническая смерть.
Медики подтвердили информацию о гриппе. У женщины и ее сыновей обнаружили те же симптомы — температура около 38 градусов и слабость.
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Как сообщил источник E1.RU, поезд, в котором произошла трагедия, уже покинул Екатеринбург. Медики скорой помощи также уехали — они выполняли поручение уральской транспортной прокуратуры.
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Маму погибшего ребенка и ее двоих сыновей госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура, сообщает телеграм-канал Baza. У них также наблюдаются признаки ОРВИ, однако состояние легче, чем у малышки.
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В свердловском Минздраве сообщили, что поводов для беспокойства нет — врачи проводили стандартную для таких случаев проверку пассажиров. Поезд отправлен дальше по маршруту.
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Пассажиров поезда Москва — Чита проверили на коронавирус, сообщает издание «Новый день». Тесты оказались отрицательными.
Медслужбы подозревают, что среди пассажиров мог распространиться вирус гриппа А.
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