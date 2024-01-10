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Онлайн-трансляция

Пассажиров поезда проверили на коронавирус: онлайн-трансляция о гибели семимесячной малышки

Вокзал Екатеринбурга окружили машины скорой помощи

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В поезде, следовавшем по маршруту Москва — Чита, погиб ребенок. По предварительным данным, семимесячная девочка умерла от гриппа. Поезд прибыл в Екатеринбург, сейчас на железнодорожном вокзале работают медики — предположительно, чтобы проверить людей на вирус и провести необходимую дезинфекцию.

Рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

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Очевидцы сообщают, что к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга съехалось около десятка машин скорой помощи. Поезда задерживают.

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По данным телеграм-канала «RT на русском», мать погибшей с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. В пути у семимесячной малышки поднялась температура, она потеряла сознание, а позже произошла клиническая смерть.

Медики подтвердили информацию о гриппе. У женщины и ее сыновей обнаружили те же симптомы — температура около 38 градусов и слабость.

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Как сообщил источник E1.RU, поезд, в котором произошла трагедия, уже покинул Екатеринбург. Медики скорой помощи также уехали — они выполняли поручение уральской транспортной прокуратуры.

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Маму погибшего ребенка и ее двоих сыновей госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура, сообщает телеграм-канал Baza. У них также наблюдаются признаки ОРВИ, однако состояние легче, чем у малышки.

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В свердловском Минздраве сообщили, что поводов для беспокойства нет — врачи проводили стандартную для таких случаев проверку пассажиров. Поезд отправлен дальше по маршруту.

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Пассажиров поезда Москва — Чита проверили на коронавирус, сообщает издание «Новый день». Тесты оказались отрицательными.

Медслужбы подозревают, что среди пассажиров мог распространиться вирус гриппа А.

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