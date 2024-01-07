На левом берегу Новосибирска вспыхнул автомобиль — видео

На левом берегу Новосибирска вечером 7 января загорелся автомобиль Nissan. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», машина вспыхнула на Пархоменко, 90.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, виден сильный дым. Недалеко от машины толпятся люди, также на месте работают пожарные.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:54, через пять минут на месте возгорания уже работал пожарный расчет.
— Ленинский район улица Пархоменко, 90 автомобиль Nissan полностью в огне. Хозяева автомобиля находятся на месте возгорания, никто не пострадал. Открытое горение локализовали в 17:04, — пояснили в МЧС.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на улице Авиастроителей загорелась припаркованная «Газель». Автомобиль тушили очевидцы происшествия.