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На левом берегу Новосибирска вспыхнул автомобиль — видео

Инцидент произошел в Ленинском районе

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Пожар потушили за 5 минут

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На левом берегу Новосибирска вечером 7 января загорелся автомобиль Nissan. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», машина вспыхнула на Пархоменко, 90.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, виден сильный дым. Недалеко от машины толпятся люди, также на месте работают пожарные.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:54, через пять минут на месте возгорания уже работал пожарный расчет.

— Ленинский район улица Пархоменко, 90 автомобиль Nissan полностью в огне. Хозяева автомобиля находятся на месте возгорания, никто не пострадал. Открытое горение локализовали в 17:04, — пояснили в МЧС.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на улице Авиастроителей загорелась припаркованная «Газель». Автомобиль тушили очевидцы происшествия.

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