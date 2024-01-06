«Он психически очень устойчивый человек»: первый тренер, пропавшего в Красноярске баскетболиста, — о характере спортсмена

Первый тренер пропавшего в Красноярске перед Новым годом баскетболиста Антон Петухов рассказал о его характере. По словам Александра Авдеева, спортсмен все продумывал наперед и был психически устойчивым человеком. Ранее спортсмена отстранили от игр: парень повредил колено и ждал восстановления. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24.RU.
Как рассказал изданию первый тренер пропавшего баскетболиста Александр Авдеев, с Антоном они познакомились в 2012 году, тогда набирали детей в команду БК «Енисей». Тренер пришел в школу, где учился Антон, зашел в кабинет к третьеклассникам. Спортсмен вспоминает, что его поразил умный взгляд мальчика и рост. Авдеев предложил мальчику записаться в баскетбольную секцию. Тот сразу согласился.
— Он был очень воспитанным, из хорошей семьи. Он сразу подавал надежды, когда пришел на первые тренировки, таких, как он, сразу видно. Из кого-то нужно лепить игрока, а Антон на три шага вперед всё продумывал. Я ему начинаю говорить что-то, он кивает и так: «Я понял», — говорит тренер.
Александр Авдеев шесть лет тренировал Антона, он вместе с командой ездил на сборы, знал о своих подопечных всё, игроки доверяли тренеру ему. Мужчина характеризует Петухова, как ответственного и дисциплинированного молодого человека, парень был лидером команды, когда играл в Красноярске. Позже Петухов подписал контракт с ЦСКА и уехал в Москву, Авдеев поддержал парня и не стал уговаривать оставаться в «Енисее».
— Я как тренер сказал ему, что это его выбор, потому что хороший вариант. ЦСКА — одна из лучших школ. Там лучшие из лучших собираются. Он попал в среду хороших игроков, которые были собраны со всей России, — рассказывает Александр Авдеев.
Пропавший баскетболист выступал за юношеские команды ЦСКА, с которыми стал чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги и Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года Антон подписал контракт со взрослой командой БК «Барнаул», выступающей в Суперлиге.
В ноябре прошлого года Антон Петухов получил травму колена и на время выбыл из строя. Об этом Петухов написал первому тренеру в мессенджер. По словам Александра Авдеева, Антон не переживал, он понимал, что колено заживет и он вернется на площадку.
— Он психически очень устойчивый человек, это же с детства всё видно. Ну травма колена, он восстановился бы и дальше играл. Когда написали, что он упал с моста... он не мог так сделать. Я так чувствую, я все-таки его детский тренер. Когда дети выпускаются от нас, мы следим за их жизнью дальнейшей, общаемся, два-три раза в год списываемся со всеми воспитанниками. Мы за всех игроков переживаем. Есть такое понятие, как «спортивный папа». Не мог он этого сделать [сам], я не верю, — поясняет Александр Сергеевич.
По словам тренера, ничто не предвещало беды. 30 декабря в 03:30 Антон расстелил постель дома, собирался ложиться спать. Затем отец Антона услышал резкий хлопок дверью, об этом он сам рассказал Авдееву. Родители весь остаток ночи пытались дозвониться до сына, но он не брал трубку, затем телефон оказался вне зоны доступа.
Антон пропал 30 декабря, в 03:30 баскетболист расстелил постель дома, собирался ложиться спать. Затем отец парня услышал резкий хлопок дверью, об этом он сам рассказал Авдееву. Родители весь остаток ночи пытались дозвониться до сына, но он не брал трубку, затем телефон оказался вне зоны доступа.
С тех пор Антона Петухова никто не видел. Как сообщали волонтеры «Поиска пропавших детей», по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел. Позднее в полиции сообщили, что баскетболист упал с Октябрьского моста — это удалось установить по записям с камер.