«Он психически очень устойчивый человек»: первый тренер, пропавшего в Красноярске баскетболиста, — о характере спортсмена

Пропавший баскетболист выступал за юношеские команды ЦСКА, с которыми стал чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги и Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года Антон подписал контракт со взрослой командой БК «Барнаул», выступающей в Суперлиге.



В ноябре прошлого года Антон Петухов получил травму колена и на время выбыл из строя. Об этом Петухов написал первому тренеру в мессенджер. По словам Александра Авдеева, Антон не переживал, он понимал, что колено заживет и он вернется на площадку.

— Он психически очень устойчивый человек, это же с детства всё видно. Ну травма колена, он восстановился бы и дальше играл. Когда написали, что он упал с моста... он не мог так сделать. Я так чувствую, я все-таки его детский тренер. Когда дети выпускаются от нас, мы следим за их жизнью дальнейшей, общаемся, два-три раза в год списываемся со всеми воспитанниками. Мы за всех игроков переживаем. Есть такое понятие, как «спортивный папа». Не мог он этого сделать [сам], я не верю, — поясняет Александр Сергеевич.

