«Меня обещали выкинуть»: курьер пожаловался на агрессивных охранников в «Гастрокорте» — его грозились избить за большую сумку

В Новосибирске охранник «Гастрокорта» пообещал избить курьера по доставке еды, если он не покинет торговый зал. Поводом для конфликта стала большая термосумка, с которой по правилам гастрономического пространства нельзя проходить в помещение.
Курьер Иван Чуваков в беседе с корреспондентом НГС рассказал, что доставка еды для него — способ дополнительного заработка в свободное от основной работы время. Последний раз он забирал заказ из точки «Гастрокорта» почти год назад и тогда, по его словам, большая термосумка ни у кого не вызывала вопросов.
— 3 января зашёл через центральный вход и направился в сторону нужного мне ресторана. Через пару мгновений меня дёрнули и силой остановили. Перед моим лицом появился сотрудник со значком «Гастрокорт». Он потребовал вернуться ко входу и оставить рюкзак там, а за заказом к ресторану проследовать без ничего. Важно отметить, что никаких камер хранения там нет, — рассказал Чуваков.
Курьер отказался оставлять имущество, за которое он несет ответственность, без присмотра. Слово за слово, завязалась словесная перепалка, к которой подключились еще несколько сотрудников «Гастрокорта». Один из них потребовал покинуть помещение, а затем пригрозил избить мужчину, если он не сделает это добровольно. Диалог к тому моменту уже фиксировался на видео.
— Все втроём они прокомментировали, что меня вытащат и выкинут из помещения в любом случае. К счастью, буквально через секунду после озвученного, мне ответила поддержка курьеров, что заказ они отменили по независящей от меня причине без штрафных для меня санкций, — отметил Чуваков.
По словам мужчины, он планирует написать заявление в полицию об угрозе жизни и здоровью и приложить к нему видеозапись.
Представитель «Гастрокорта» Алексей Виноградов в беседе с корреспондентом НГС признал, что между сотрудниками охраны и курьерами бывают случаи недопонимания. По его словам, правила пространства действительно требуют оставлять большие сумки на входе, но они не остаются без присмотра.
— На входе охрана просит оставлять сумки большие. Стоят два человека и ни разу ни у кого не было даже попытки прикоснуться к этим сумкам. У нас в этом плане сейчас более-менее безопасно, — пояснил Виноградов.
При этом он добавил, что конфликты периодически случаются, поскольку некоторые курьеры приходят «с гонором». По словам Виноградова, похожие ситуации происходят не чаще, чем один раз в два месяца.
Редакция НГС направила письменный запрос в службу доставки с просьбой прокомментировать ситуацию.
Летом посетитель «Гастркорта» пожаловался на агрессивного охранника, который наотрез отказался пускать внутрь пенсионера. В результате сотрудника службы охраны оштрафовали.