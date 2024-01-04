«Меня обещали выкинуть»: курьер пожаловался на агрессивных охранников в «Гастрокорте» — его грозились избить за большую сумку

Курьер Иван Чуваков в беседе с корреспондентом НГС рассказал, что доставка еды для него — способ дополнительного заработка в свободное от основной работы время. Последний раз он забирал заказ из точки «Гастрокорта» почти год назад и тогда, по его словам, большая термосумка ни у кого не вызывала вопросов.

