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Катер с российскими туристами налетел на скалы в Таиланде. Одна девушка погибла

Несколько детей ранены

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Пострадавших доставили в больницы

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31 декабря катер с российскими туристами налетел на скалы в Таиланде.

Трагедия произошла в провинции Пхукет. Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России попали в больницу с разными травмами. Среди раненых есть дети.

— Крушение произошло сегодня вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Пострадавших доставили с места крушения на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова, — передает РИА Новости слова Владимира Соснова, генконсула России в Пхукете.

ТаиландТуристыПогибли туристыПхукетКатерСкалы
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