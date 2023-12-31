Катер с российскими туристами налетел на скалы в Таиланде. Одна девушка погибла

— Крушение произошло сегодня вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Пострадавших доставили с места крушения на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова, — передает РИА Новости слова Владимира Соснова, генконсула России в Пхукете.