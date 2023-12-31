На новосибирской трассе столкнулись два автомобиля — в результате ДТП погибли две женщины

Рано утром 31 декабря в Каргатском районе Новосибирской области произошло столкновение автомобилей «Хонда Фит» и «Шкода Октавия». В результате ДТП погибли и пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
По информации пресс-службы, авария случилась на трассе «Иртыш». «Хонда», за рулем которой была 56-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой» под управлением 40-летней женщины.
В результате происшествия погибли водитель и 82-летняя пассажирка «Хонды». Три человека, в том числе 15-летняя девочка из «Шкоды» попали в больницу с различными травмами. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства ЧП.
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