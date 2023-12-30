Водитель автобуса насмерть задавил школьника, катавшегося с нелегальной горки в Сибири

Днем 30 декабря девятилетний мальчик погиб, катаясь с горки в Республике Алтай. Съезжая на ледянке со склона, ребенок выехал на дорогу и попал под колеса автобуса.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, происшествие произошло в 16:20 в селе Алферово на улице Луговая, 57.
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Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.
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По факту дорожно-транспортного происшествия в поселке Алферово следователи по Республике Алтай возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее в Кузбассе погиб ученика второго класса, его задавил грузовик. Мальчик катался на тюбинге с горки, которая была построена незаконно.