«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

— Так жить нельзя, когда ты приходишь домой, а дома нет, и никто не виноват. Нужно назвать имена, кто к этому причастен.



Об этом Евгений Фокин — отец чудом выжившего под завалами Ванечки — говорил неоднократно. Как и семьи других погибших. 31 декабря исполняется пять лет с момента взрыва жилого дома на улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек, среди них были дети и беременная женщина. Четкого ответа на вопрос, что именно произошло, кто виноват и какова была механика взрыва, нет до сих пор. Власти с самого начала придерживались одной версии: «взрыв газа», — а сейчас, если и возвращаются к происшествию, то просто выражают соболезнования. Силовики тоже не раскрывают подробности, ссылаясь на нормы закона о предварительном расследовании. Каждый год редакция 74.RU, как и пострадавшие, предпринимает попытки узнать правду, но результат не меняется. Публикуем хронику молчания.