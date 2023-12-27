В Сибири подростку отрезало руку на птицефабрике

В Омской области на производстве «Птицефабрика Любинская» пострадал 17-летний рабочий.
Как передают наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на местных следователей, подростку затянуло правую руку под транспортировочную ленту. Юноша выжил, но у него открытая черепно-мозговая травма, травма плеча, и он лишился руки.
Сейчас молодой человек находится в больнице. А тем временем возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда. Омские следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы, допрашивают свидетелей. Им предстоит установить человека, который отвечал за безопасность своих сотрудников.
По информации «Контур.Фокуса», ранее к ООО «Птицефабрика Любинская» были претензии у управления службы по надзору в сфере природопользования, управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору и управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В начале декабря НГС рассказывал, как рабочего насмерть придавило плитой — в его гибели обвинили коллегу.