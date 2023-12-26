ВСУ атаковали город в Крыму. У моря прогремел мощный взрыв: видео

В районе Феодосии произошел взрыв. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена.
— На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены, — пишет Аксенов.
Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», взрывов и хлопков прозвучало несколько. Один из них был такой силы, что у жителей близлежащих домов выбило окна. К порту продолжают съезжаться экстренные службы.
Незадолго до этого инфоцентр сообщил о временном перекрытии движения на Крымском мосту. Через час ограничения сняли.