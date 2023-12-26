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Тема дняВ районе Феодосии произошел взрыв — видео
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Спецоперация на Украине

ВСУ атаковали город в Крыму. У моря прогремел мощный взрыв: видео

В близлежащих домах повыбивало окна

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На месте работают экстренные службы

Видео: «Осторожно, новости»

В районе Феодосии произошел взрыв. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена.

— На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены, — пишет Аксенов.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», взрывов и хлопков прозвучало несколько. Один из них был такой силы, что у жителей близлежащих домов выбило окна. К порту продолжают съезжаться экстренные службы.

Незадолго до этого инфоцентр сообщил о временном перекрытии движения на Крымском мосту. Через час ограничения сняли.

КрымФеодосияВСУАтакаВзрывПожар
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