Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в Новосибирске

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет проверка по факту избиения подростка в Новосибирске.
Случилось все в одном из подъездов многоквартирного дома — подростки пришли и толпой побили сверстника. Во время инцидента компания требовала, чтобы тот вернул ствол. Юноша выразил согласие, а также предлагал принести 2 тысячи рублей, но это не спасло его от побоев.
— По этому факту следственные органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в телеграм-канале «Следком».
Ранее НГС писал о том, что новосибирский школьник попал в больницу после странного конфликта с подростками. Родные школьника утверждали, что у него сотрясение мозга.