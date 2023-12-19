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Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в Новосибирске

Парня побила группа ровесников в подъезде одного из многоквартирных домов города

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Бастрыкин ждет доклад по делу

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Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет проверка по факту избиения подростка в Новосибирске.

Случилось все в одном из подъездов многоквартирного дома — подростки пришли и толпой побили сверстника. Во время инцидента компания требовала, чтобы тот вернул ствол. Юноша выразил согласие, а также предлагал принести 2 тысячи рублей, но это не спасло его от побоев.

— По этому факту следственные органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в телеграм-канале «Следком».

Ранее НГС писал о том, что новосибирский школьник попал в больницу после странного конфликта с подростками. Родные школьника утверждали, что у него сотрясение мозга.

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ПодросткиКонфликтСК РФБастрыкинИзбиениеАгрессияПодъезд
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