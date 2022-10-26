Пришли домой и избили: новосибирский школьник попал в больницу после странного конфликта с подростками
Родные школьника утверждают, что у него сотрясение мозга — ребенок до сих пор в больнице
24 октября в Кировском районе Новосибирска 15-летние подростки избили 13-летнего школьника прямо у него дома. Это утверждают отец и старшая, совершеннолетняя, сестра пострадавшего. В разговоре с НГС они сообщили, что подростка госпитализировали. В причинах конфликта разбирается полиция.
Информация о происшествии изначально появилась в паблике «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» — пост разместили родные ребенка, надеясь найти его обидчиков.
Как сообщил корреспонденту НГС отец мальчика Александр, ребенок был дома один и собирался пойти в школу, когда в квартиру постучали двое юношей. Сын Александра сразу открыл дверь, потому что с минуты на минуту ждал одноклассника, с которым собирался пойти на учебу. Других гостей он не ждал. Одноклассник, которого ждал его сын, пришел, но чуть позже.
— Я спросил у сына, что произошло, но он сказал, что их не звал. Дверь в квартиру открыл, они сразу оттолкнули его и зашли в комнату, — сказал Александр.
Сестра пострадавшего мальчика, в свою очередь, отметила, что ее брат попытался сфотографировать незваных гостей, после чего у него забрали телефон и начали удалять снимки. Один из них, по словам сестры, учится с ее братом в одной школе и знаком с ним.
По словам отца, во время потасовки его сына ударили, и он потерял сознание. В результате инцидента на голове школьника появились синяки в районе виска, уха и лба.
— Мне сперва учительница позвонила, сказала, что сын прогулял урок. Я не мог до него дозвониться, но потом он всё же взял телефон, говорил невнятно. Я спросил, почему он не в школе, на что тот ответил, что не знает. Сказал ему собираться в школу. Потом мне звонит директор и сообщил, что ребенок плохо себя чувствует, — уточнил отец школьника.
В школе мальчику вызвали скорую и доставили в больницу. По словам отца ребенка, сына рвало, он не мог нормально сидеть. По предварительным данным, у подростка сотрясение мозга (подтверждающие документы его отец пока в редакцию не предоставил. — Прим. автора). Сейчас мальчик по-прежнему в больнице.
В разговоре с корреспондентом НГС один из сотрудников школы подтвердил как слова отца о состоянии ребенка, так и факт вызова скорой помощи. Он отметил, что у мальчика была бессвязная речь, он шел на «автомате» и был бледным. На вопрос о том, действительно ли один из нападавших является учеником школы, сотрудник учреждения отметил, что сначала нужно проверить слова ребенка о происшествии.
Отец пострадавшего школьника сообщил, что у него есть контакты обидчиков его сына, но предоставить их корреспонденту НГС отказался.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте.
— Сообщение в полицию поступало, устанавливаются личности всех участников конфликта, они будут опрошены. Представителю потерпевшего выдано направление на прохождение судебной медицинской экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе НГС рассказывал, как вблизи ГПНТБ несколько подростков напали на 12-летнего мальчика после того, как тот заступился за другого ребенка.