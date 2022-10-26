Пришли домой и избили: новосибирский школьник попал в больницу после странного конфликта с подростками

Сестра пострадавшего мальчика, в свою очередь, отметила, что ее брат попытался сфотографировать незваных гостей, после чего у него забрали телефон и начали удалять снимки. Один из них, по словам сестры, учится с ее братом в одной школе и знаком с ним.



По словам отца, во время потасовки его сына ударили, и он потерял сознание. В результате инцидента на голове школьника появились синяки в районе виска, уха и лба.

— Мне сперва учительница позвонила, сказала, что сын прогулял урок. Я не мог до него дозвониться, но потом он всё же взял телефон, говорил невнятно. Я спросил, почему он не в школе, на что тот ответил, что не знает. Сказал ему собираться в школу. Потом мне звонит директор и сообщил, что ребенок плохо себя чувствует, — уточнил отец школьника.

