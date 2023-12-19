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«В кузове бытовая химия»: грузовик загорелся на площади Лыщинского в Новосибирске — видео

Автомобиль уже потушили пожарные

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По данным МЧС, горит кабина грузовика и металлическая будка

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Грузовой автомобиль Isuzu загорелся сегодня днем на площади Лыщинского в Новосибирске. Происшествие снял на видео читатель НГС Константин.

На записи видно, что сначала вспыхнувший грузовик тушат снегом другие участники дорожного движения, затем на месте происшествия появляется пожарный автомобиль.

— В кузовике грузовика перевозили бытовую химию, пожарные работают в масках, — рассказал другой очевидец происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Константин

Как рассказал редакции НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, вызов поступил в в 12:42. Огонь вскоре удалось локализовать, но пожарные все еще тушат его.

— Горит кабина и внутри металлической будки, водитель находится на месте вызова, он не пострадал, — прокомментировал Павел Винаков.

Ранее мы писали о том, что иномарка загорелась возле железнодорожного вокзала Новосибирск Главный.

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