«В кузове бытовая химия»: грузовик загорелся на площади Лыщинского в Новосибирске — видео

Грузовой автомобиль Isuzu загорелся сегодня днем на площади Лыщинского в Новосибирске. Происшествие снял на видео читатель НГС Константин.
На записи видно, что сначала вспыхнувший грузовик тушат снегом другие участники дорожного движения, затем на месте происшествия появляется пожарный автомобиль.
— В кузовике грузовика перевозили бытовую химию, пожарные работают в масках, — рассказал другой очевидец происшествия.
Как рассказал редакции НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, вызов поступил в в 12:42. Огонь вскоре удалось локализовать, но пожарные все еще тушат его.
— Горит кабина и внутри металлической будки, водитель находится на месте вызова, он не пострадал, — прокомментировал Павел Винаков.
Ранее мы писали о том, что иномарка загорелась возле железнодорожного вокзала Новосибирск Главный.