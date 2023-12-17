«Я их по одному выкинул в окошко»: 12-летний мальчик из Кургана спас братьев и сестру из горящего дома

Спасение

Пожарного извещателя в доме у супругов не было, хотя в регионе неоднократно отчитывались, что их устанавливают всем многодетным семьям. О том, что начался пожар, первым узнал Марк. Он почувствовал запах гари, который шел с веранды.



— Я вышел на веранду и увидел огонь. Хотел снегом закидать, но не получилось. Воды немного было на веранде, попробовал потушить, но тоже не получилось. Горело сильно. Вернулся домой, закрыл дверь входную, которая вела на веранду, и начал звонить маме,— рассказал Марк, показывая сгоревший дом.

