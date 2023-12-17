«Я их по одному выкинул в окошко»: 12-летний мальчик из Кургана спас братьев и сестру из горящего дома

В Кургане 12-летний подросток спас двух своих братьев шести и пяти лет и двухлетнюю сестренку из горящего дома. В регионе его собираются представить к награде, но больше всего многодетная семья теперь нуждается в жилье, которого они лишись. О том, как дети выбирались из охваченного огнем здания, корреспонденту 45.RU рассказали сам Марк Прожерин и его родители.
Пожар в частном доме в СНТ «Заречный», находящемся в 20 минутах от центра Кургана, произошел днем 14 декабря. На улице в этот день было ниже 20 градусов мороза, но с учетом ветра ощущалось почти как
Спасение
Пожарного извещателя в доме у супругов не было, хотя в регионе неоднократно отчитывались, что их устанавливают всем многодетным семьям. О том, что начался пожар, первым узнал Марк. Он почувствовал запах гари, который шел с веранды.
— Я вышел на веранду и увидел огонь. Хотел снегом закидать, но не получилось. Воды немного было на веранде, попробовал потушить, но тоже не получилось. Горело сильно. Вернулся домой, закрыл дверь входную, которая вела на веранду, и начал звонить маме,— рассказал Марк, показывая сгоревший дом.
Родители сказали Марку по телефону, что нужно срочно выбегать из дома вместе с другими детьми. Но они не подозревали, что привычный путь отрезан.
— Я взял ребятишек, попробовал открыть дверь, на тот момент дверь уже расплавилась. Потом побежали к окошку в зале, хотели вылезти через него, но за окошком было много дыма. Потом побежали к окошку на кухне, но там я увидел, что много огня. Всё горит. И потом я взял ребятишек, и мы побежали в комнату Арсения — моего брата. Я их по одному выкинул в окошко, сначала Арсения, потом Артема, потом сам вылез с младшей сестрой из дома. Ребятишки сильно испугались, я тоже немного испугался, но всё равно взял ребятишек и вылез в окно, — рассказал 45.RU Марк Прожерин.
На мороз дети выбежали практически полностью раздетыми, кто в чем был дома. По снегу от горящего дома бежали босиком. Навстречу им выбежала соседка Татьяна, которая помогла Марку занести всех детей к ней. Младшие мальчики получили небольшое обморожение на ногах, но медицинская помощь им не понадобилась.
— Самое главное, что дети здоровы и живы. Мне когда сын позвонил и сказал, что веранда горит, меня начало трясти. Ехали до дома 15 минут. Возле аэропорта дым увидели черный, меня только потом отпустило, когда детей увидел. Ни одному отцу я не пожелаю пережить такое, а сын у меня герой, — рассказал о пережитом глава семейства Александр.
— Он этим поступком еще раз доказал, что он у нас смелый, сильный. Он храбрый мальчик! Мы знали об этом и всегда им гордились. Это гордость нашей семьи, — добавляет мама детей Екатерина.
Прибывшие на место спасатели справились с огнем за полчаса. От дома остались только стены. Крыша полностью обвалилась. Шестиклассник Марк после пожара показал нам свою небольшую комнату, вернее то, что от нее осталось. Родители старались всем детям выделить по отдельному уголку.
— Вот здесь у меня стоял стол с компьютером. Внутри стола, может, и вещи мои остались, но сейчас всё застыло, даже не посмотреть, — с грустью рассказывает мальчик и показывает нам окно, через которое они спаслись с детьми.
По словам Екатерины Кузьминой, больше всех из детей пожара напугался шестилетний Арсений. Он просыпается по ночам, плачет и всё время говорит о сгоревшей комнате и игрушках.
Помощь неравнодушных
Александр предполагает, что пожар в доме мог случиться из-за твердотопливного котла. Им они топили дом днем, а на ночь подключали еще и электрокотел, электропроводка в помещении была новая. Семья купила дом в
— Сейчас всё, никак мы его не купим, раз наш сгорел. Живем у моей сестры в Глинках, но у нее есть свои маленькие дети. Скорей всего, будем снимать жилье. Администрация города нам предложила комнату 11 квадратов в общежитии. Я посмотрел ее, но на одиннадцати метрах мы даже теоретически не разместимся, — делится Александр.
В администрации Кургана семье предложили рассмотреть еще одну комнату в общежитии площадью
— Сын Артем спрашивает меня каждые пять минут, когда мы поедем в наш новый дом, а что мне ответить? Я не знаю, что мне говорить, куда мы поедем, что с нами будет... Я даже не в состоянии сейчас куда-то обращаться. Я ночью реву, меня муж успокаивает. Сгорело всё, да, но самое главное, что дети живы и здоровы, но когда думаю, а что дальше, то мне становится страшно,— плачет, но рассказывает Екатерина Кузьмина.
В чате погорельцев неравнодушные курганцы написали пост с просьбой помочь семье. Горожане начали привозить детям и взрослым одежду.
— Нужно постельное, полотенце, школьные принадлежности, одежда, обувь, — написали волонтеры.
Одна из жительниц города предложила привезти семье диван, но пока им даже некуда его ставить.
— Огромная благодарность всем людям, которые везут нам вещи, игрушки. Мы ни от чего не отказываемся. У нас ничего не осталось. Я не могу сказать, что мне не нужна помощь. Она нам нужна. Огромное всем спасибо! Не дай бог оказаться кому-то в такой ситуации, в преддверии Нового года остаться без дома. Мне даже елку поставить некуда, чтобы положить детям игрушки на Новый год, — подытожила со слезами Екатерина.