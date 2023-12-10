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Сибиряка зажало между кабиной и двигателем фуры в автосервисе — мужчину госпитализировали

Также спасатели помогли хозяину СТО

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Спасатели оказали помощь пострадавшим

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Жителя Новосибирска зажало между кабиной и двигателем фуры. Об этом сообщили в официальном паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным спасателей, инцидент произошел утром 9 декабря в автосервсие на улице Толмачевская в Ленинском районе города.

— Мужчину придавило между кабиной и двигателем грузовой фуры. Мужчину 34 лет извлекли до приезда спасателей. Проведение СЛР (сердечно-легочная реанимация). Передан бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.

Также помощь понадобилась 48-летнему хозяину СТО, мужчину также госпитализировали.

Недавно десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами.

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