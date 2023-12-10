Кто ответит за смерть детей в Брянске? Разбираемся, виновата ли охрана и почему в России в школу может пройти любой

В итоге Сергея Поддубного арестовали до 6 февраля. Следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей по уголовному делу или скрыться от суда. В офисе «Экскалибур» провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, изобличающую деятельность охранного предприятия.



Кто виноват?

Как MSK1.RU объяснила юрист Юлия Федотова, вина Сергея Поддубного в случившемся определяется условиями договора на охрану и внутренним уставом — имела ли право его сотрудница досматривать ученицу.

— Необходимо смотреть устав ЧОП и должностную инструкции. Вопрос в том, могут ли охранники, как, например, бывает в судах, шмонать каждого входящего в школу и проверять, не пронес ли он оружие в школу. Если не имеют — то какие могут быть претензии? — говорит Федотова. — На мой взгляд, стрельба в школе — это из разряда обстоятельств непреодолимой силы. Я слабо представляю, что безоружный охранник может сделать против человека с ружьем.