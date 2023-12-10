Кто ответит за смерть детей в Брянске? Разбираемся, виновата ли охрана и почему в России в школу может пройти любой

В субботу, 9 декабря, Советский суд Брянска арестовал гендиректора ЧОО «Экскалибур» Сергея Поддубного. Ему вменяют статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает корреспондент MSK1.RU из зала суда. Его охранная компания обслуживала гимназию
Рассказываем, что известно о гендиректоре ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергее Поддубном и как получилось, что школьница с ружьем прошла на территорию гимназии.
Участвовал в СВО и награждался Путиным
По данным СПАРК, в 2023 году ООО ЧОО «Агентство Экскалибур» заключило 87 госконтрактов на сумму свыше 43 миллионов рублей. За год до этого организация получила 88 договоров, которые оценили в 20,7 миллиона рублей. В этом году охранное предприятие завершило 88 контрактов с учреждениями, 24 также были прекращены.
До этого Поддубного уже пытались привлечь к ответственности. В 2008 году против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием). Однако спустя год дело прекратили в связи с примирением сторон.
Также в 2019 году его обвинили по части 2 статьи 145 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Тогда дело прекратили по решению мирового суда со штрафом в 30 тысяч рублей.
Что было в суде?
После трагедии Сергей Поддубный добровольно явился на допрос в качестве свидетеля. Он заявил, что не понимает, какие должностные обязанности он не выполнил. Вечером 7 декабря его задержали уже в роли подозреваемого. Директора «Экскалибура» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура Брянска заявила, что в день стрельбы металлодетектор со входа в гимназию был убран, посетители могли пронести всё что угодно. По версии следствия, именно деятельность Поддубного привела к гибели двух девочек. Глава охранной компании не обеспечил установку необходимого оборудования и не проконтролировал подчиненных, которые должны были выполнять свои обязанности качественно. Как считают специалисты по безопасности, охранное предприятие, заключившее договор с объектом, тем более, где находятся дети, должно нести полную ответственность за всё, что что происходит на этом объекте, ведь именно за это они и получают деньги. И судя по контрактам, деньги немалые.
В итоге Сергея Поддубного арестовали до 6 февраля. Следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей по уголовному делу или скрыться от суда. В офисе «Экскалибур» провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, изобличающую деятельность охранного предприятия.
Кто виноват?
Как MSK1.RU объяснила юрист Юлия Федотова, вина Сергея Поддубного в случившемся определяется условиями договора на охрану и внутренним уставом — имела ли право его сотрудница досматривать ученицу.
— Необходимо смотреть устав ЧОП и должностную инструкции. Вопрос в том, могут ли охранники, как, например, бывает в судах, шмонать каждого входящего в школу и проверять, не пронес ли он оружие в школу. Если не имеют — то какие могут быть претензии? — говорит Федотова. — На мой взгляд, стрельба в школе — это из разряда обстоятельств непреодолимой силы. Я слабо представляю, что безоружный охранник может сделать против человека с ружьем.
Можно предположить, что даже если бы работала рамка, это мало бы изменило ситуацию.
Этого же мнения придерживается другой юрист Тимур Валияров. По его словам, даже если бы меры предосторожности были соблюдены — трагедии было не избежать.
— По определению у нас охранник в школе безоружен, что он может сделать, если даже и нашел у кого-то ружье? Для должного обеспечения безопасности тысячи человек, которые находятся в огромном здании с несколькими выходами, нужен не один охранник на входе, а довольно-таки большое количество людей, — заметил Валияров. — Насчет вины владельца ЧОП, у него есть несовершеннолетние дети и мать-инвалид на попечении. Это может быть смягчающим фактором, но тут уж на усмотрение судей.
Также 9 декабря прошел суд над Галиной Чертковой, которая охраняла гимназию в день трагедии. Ее также обвиняют по 238 статье. По словам женщины, стрелок пришла на уроки вместе с сестрой, девочки были в шапках, пальто и с рюкзаками сзади. Ничего подозрительного Черткова не заметила.
— Я всегда вглядываюсь в лица: это мои детки, это мои детки — чтобы кто-то лишний не прошел, — говорила Галина на суде.
Как рассказала женщина, рамки с металлодетекторами принадлежат гимназии, поэтому вопросов, почему они не работают, у нее не возникло.
Если сказанное Чертковой — правда, то ответственность будет лежать на администрации школы, считает юрист Юлия Федотова. Судить будут по части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). В таком случае директору школы будет грозить до семи лет лишения свободы.
Как должна осуществляться охрана?
Только за последние девять лет школьники и студенты устраивали массовую стрельбу 14 раз. В связи с этим возникает вопрос, насколько учебные заведения в России подготовлены к такой внештатной ситуации и эффективно ли работает охрана. Или она создана только для того, чтобы не пропускать в школы родителей, полностью лишив доступа мам и пап в учебные заведения, где постигают науки их чада?
По словам президента Ассоциации «Школа без опасности» Сергея Саминского, проблемы в охранной отрасли действительно есть. Дело касается в первую очередь финансирования.
— Я смотрел по конкурсу, в брянской школе было выделено 70 тысяч рублей. За такую цену в месяц можно нанять только некомпетентного, непрофессионального охранника. Есть приказ директора Росгвардии Золотова Виктора. По нему заказчик, прежде чем выставить начальную максимальную цену контракта, обязан по формуле, с учетом минимальной заработной платы, расходом на обучение и тренировки, рассчитать ее, — заявил Саминский.
— Безопасность и охрана всех школ должны финансироваться целевыми траншами из федерального бюджета с жестким контролем за расходованием этих денежных средств, — отметил эксперт.
Он также считает, что необходимо закрыть посещение школы для посторонних людей, а по периметру должны стоять камеры, чтобы охранник мог вовремя среагировать.
— Закрытый внешний периметр — это когда стоят видеодомофоны и установлены видеокамеры. Тогда охранник в состоянии контролировать ситуацию. Дверь всегда должна быть закрыта во время проведения учебного процесса. Чаще всего стрелки — это опоздавшие ребята. Все они должны стопроцентно досматриваться ручным металлодетектором, — заключил Саминский.
Ранее мы рассказывали, как проходил суд над отцом девочки, устроившей бойню в гимназии. Почитайте еще колонку-воспоминание учителя физкультуры, который стал свидетелем стрельбы. Также мы публиковали материал о том, что происходит у школы, где случилась трагедия.