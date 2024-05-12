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Животные Строит глазки посетителям: как осваивается новый белый тигренок в Новосибирском зоопарке — милый фоторепортаж

Строит глазки посетителям: как осваивается новый белый тигренок в Новосибирском зоопарке — милый фоторепортаж

Тигренка поселили рядом с взрослой тигрицей

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У животного яркие голубые глаза

В Новосибирском зоопарке в начале мая появился новый белый тигренок. У животного своя клетка, которая находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в зоопарке и запечатлел, как осваивается тигр в новом месте и завоевывает сердца посетителей.

Тигренок намного меньше, чем тигрица, которая живет по соседству
Тигру около полугода
Шерсть у него пока не полностью белая, а отдает рыжиной
Бенгальские белые тигры могут достигать в длину более 3 метров и весить 300 килограммов
В природе бенгальскому белому тигру не выжить самостоятельно. Этот окрас принадлежит не отдельному подвиду, а является вариативным: он появился благодаря мутации
Впервые белые тигры появились в зоопарке в Новосибирске в 2006 году
В Новосибирском зоопарке за всё время жизни белых тигров родилось 13 тигрят. Куплен ли новый тигренок где-то или родился в Новосибирске — неизвестно
Тигренок пока осваивается в своей клетке

Недавно стало известно, что в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов пополнение. Бычок показался посетителям.

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