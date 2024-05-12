Строит глазки посетителям: как осваивается новый белый тигренок в Новосибирском зоопарке — милый фоторепортаж

В Новосибирском зоопарке в начале мая появился новый белый тигренок. У животного своя клетка, которая находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в зоопарке и запечатлел, как осваивается тигр в новом месте и завоевывает сердца посетителей.
Недавно стало известно, что в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов пополнение. Бычок показался посетителям.
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