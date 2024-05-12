Нет баллов — нет пенсии: как узнать, сколько вы заработали на старость за год и всю жизнь

Если есть подозрения, что пенсию назначили неправильно, обратитесь в Соцфонд за пояснениями и, возможно, перерасчетом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Изменения в пенсионной системе, которые произошли за последние десятилетия, до сих пор вызывают немало сложностей у людей, которые только собираются на пенсию, — каждому приходится разбираться в деталях и мелочах, которых еще недавно просто не было. Мы уже рассказывали, как забрать накопительную пенсию до выхода на пенсию и кто может выйти на заслуженный отдых раньше остальных. А сегодня поговорим подробнее о пенсионных коэффициентах — они влияют и на размер будущей пенсии, и на то, когда вы на эту самую пенсию пойдете. Разбираемся, что такое пенсионные коэффициенты, откуда они берутся и как проверить, сколько накопили лично вы.



Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии.



Если вы работаете, то количество пенсионных баллов зависит от размеров зарплаты. Считают их по специальной формуле: заработную плату за год нужно разделить на базу для исчисления страховых взносов и умножить на 10 . Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов каждый год устанавливается государством. Так, в 2023 году она составила 1,917 миллиона рублей.



Допустим, в течение всего 2023 года вы получали 50 тысяч рублей в месяц до вычета налогов и за год вы заработали 600 тысяч рублей. Делим 600 тысяч на 1,917 миллиона и с округлением получаем 0,313. Умножаем на 10 и получаем 3,12 балла.



Если вы не уверены в сумме своей годовой зарплаты (например, она у вас различалась от месяца к месяцу и точные суммы вы не помните), данные можно найти в справке 2-НДФЛ. Ее можно заказать на «Госуслугах» или у работодателя, также информация отражается в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.



Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, — 10. Но это если вы заработаете сумму, равную предельной величине базы для исчисления страховых взносов или больше. То есть, чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов, в 2023 году нужно было заработать около 2 миллионов рублей.



Если вы не работаете, то это еще не значит, что пенсионные баллы вам не положены — некоторые периоды жизни включаются в страховой стаж и пенсионные баллы за них тоже начисляются. Например, в период ухода за первым ребенком до полутора лет начисляют 2,7 балла в год, за вторым — 5,4, — за третьим и четвертым — 8,1. По 1,8 балла начисляют за каждый год ухода за инвалидом 1-й группы, ребенком с инвалидностью или человеком, достигшим 80 лет, а также за год военной службы по призыву.



Общую сумму своих индивидуальных коэффициентов можно узнать в Социальном фонде, в том числе через личный кабинет на сайте или запросив выписку через аккаунт на «Госуслугах».

Систему ИПК внедрили совсем недавно, в 2015 году. Однако пенсионные права, полученные до этого, тоже пересчитали в коэффициенты — с 2002-го по действующей схеме, а для советского стажа и стажа девяностых за основу берут расчетный пенсионный капитал (он определялся по данным 2002 года), увеличивают на 10% плюс по 1% за каждый полный год «советского» стажа. Точные расчеты делает Соцфонд,



Когда человек выходит на пенсию, ее размер тоже рассчитывают по специальной формуле: нужно число пенсионных коэффициентов умножить на их стоимость и прибавить к полученной сумме фиксированную выплату. Фиксированная выплата в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 133 рубля 05 копеек.

Теперь, чтобы пойти на пенсию, только возраста и стажа недостаточно — нужно еще баллы накопить Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Попробуем рассчитать пенсию человека, который выйдет на пенсию в этом году. Допустим, за все годы работы он накопил ровно 28,2 пенсионных балла — это минимум, без которого на страховую пенсию в 2024 году не уйти. Умножаем их на стоимость одного пенсионного коэффициента и получаем 3752 рубля 1 копейку. Добавляем к этой сумме фиксированную выплату и получаем итоговую пенсию: 11 886 рублей 89 копеек.

