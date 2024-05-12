Что за праздник Антипасха: приметы и традиции

В православном календаре столько праздников, что не перестаешь удивляться — вот, например, про Пасху знает каждый, а что насчет Антипасхи? Название звучит не очень религиозно и как будто намекает на отрицание воскрешения Христа, но на деле всё не так — разбираемся с тем, что это за праздник и как его правильно отмечать.
- Почему «Анти»?
- Когда Антипасха в 2024 году
- Что отмечают на Антипасху
- А при чем тут красная горка?
- Что можно делать на Антипасху
- Что нельзя делать на Антипасху
- Опрос
Почему «Анти»?
Приставка, обозначающая противоположность, не должна вводить вас в заблуждение. Антипасха не противопоставляется православному празднику. «Анти» в этом случае означает лишь расположение напротив. Проще говоря, Антипасха — это день напротив Пасхи. Если точнее, то через неделю после нее.
Когда Антипасха в 2024 году
Антипасха празднуется через неделю после основного праздника — в 2024 году она пройдет 12 мая.
Что отмечают на Антипасху
В Антипасху принято вспоминать явление воскресшего Иисуса Христа апостолам, а также уверение апостола Фомы — он был единственным учеником Христа, который отказался верить в чудо воскресения, пока не убедится в этом лично. Через неделю после воскрешения Иисус явился апостолам, чтобы у Фомы пропали все сомнения.
Именно поэтому праздник также называется Фоминым воскресением. А также — Красной горкой.
А при чем тут красная горка?
Здесь слово «красный» нужно понимать как «красивый» — красивая горка, потому что до Пасхи был пост, не проводились никакие гулянья и развлечения. После Пасхи тоже не повеселиться — Светлая седмица должна быть полностью посвящена Богу, а не плотским утехам.
А в Антипасху наконец-то можно расслабиться и порадоваться простым вещам — народ выходил на «горку», как раньше называли места сельских гуляний, и веселились там вовсю.
Что можно делать на Антипасху
На Антипасху принято навещать родных и проявлять свою заботу. Ну и конечно, устраивать гулянья и веселиться. Также в этот день раньше проводили смотрины невест.
Считалось, что этот день лучше всего подходит для венчания и свадьбы — так как во время Великого поста такие мероприятия не одобрялись, их проводили в Антипасху. Если именно в этот день скрепить себя узами брака, то жизнь пары будет долгой и счастливой.
Что нельзя делать на Антипасху
Здесь, несмотря на «Анти», запреты почти такие же, как и в обычную Пасху: нельзя заниматься тяжелым трудом, домашним бытом, работать в саду и огороде.
На Антипасху не принято ходить на кладбище, ведь для этого есть другие дни. Также не стоит грустить и ссориться — этот праздник всё же придуман для веселья!
Опрос
Будете отмечать Антипасху?