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Религия карточки Что за праздник Антипасха: приметы и традиции

Что за праздник Антипасха: приметы и традиции

При чем здесь приставка «анти» и что лучше в этот день не делать

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Пускай вас не смущает приставка «анти» — это настоящий православный праздник

В православном календаре столько праздников, что не перестаешь удивляться — вот, например, про Пасху знает каждый, а что насчет Антипасхи? Название звучит не очень религиозно и как будто намекает на отрицание воскрешения Христа, но на деле всё не так — разбираемся с тем, что это за праздник и как его правильно отмечать.

  1. Почему «Анти»?
  2. Когда Антипасха в 2024 году
  3. Что отмечают на Антипасху
  4. А при чем тут красная горка?
  5. Что можно делать на Антипасху
  6. Что нельзя делать на Антипасху
  7. Опрос
1

Почему «Анти»?

Приставка, обозначающая противоположность, не должна вводить вас в заблуждение. Антипасха не противопоставляется православному празднику. «Анти» в этом случае означает лишь расположение напротив. Проще говоря, Антипасха — это день напротив Пасхи. Если точнее, то через неделю после нее.

2

Когда Антипасха в 2024 году

Антипасха празднуется через неделю после основного праздника — в 2024 году она пройдет 12 мая.

3

Что отмечают на Антипасху

В Антипасху принято вспоминать явление воскресшего Иисуса Христа апостолам, а также уверение апостола Фомы — он был единственным учеником Христа, который отказался верить в чудо воскресения, пока не убедится в этом лично. Через неделю после воскрешения Иисус явился апостолам, чтобы у Фомы пропали все сомнения.

Именно поэтому праздник также называется Фоминым воскресением. А также — Красной горкой.

4

А при чем тут красная горка?

Здесь слово «красный» нужно понимать как «красивый» — красивая горка, потому что до Пасхи был пост, не проводились никакие гулянья и развлечения. После Пасхи тоже не повеселиться — Светлая седмица должна быть полностью посвящена Богу, а не плотским утехам.

А в Антипасху наконец-то можно расслабиться и порадоваться простым вещам — народ выходил на «горку», как раньше называли места сельских гуляний, и веселились там вовсю.

5

Что можно делать на Антипасху

На Антипасху принято навещать родных и проявлять свою заботу. Ну и конечно, устраивать гулянья и веселиться. Также в этот день раньше проводили смотрины невест.

Считалось, что этот день лучше всего подходит для венчания и свадьбы — так как во время Великого поста такие мероприятия не одобрялись, их проводили в Антипасху. Если именно в этот день скрепить себя узами брака, то жизнь пары будет долгой и счастливой.

6

Что нельзя делать на Антипасху

Здесь, несмотря на «Анти», запреты почти такие же, как и в обычную Пасху: нельзя заниматься тяжелым трудом, домашним бытом, работать в саду и огороде.

На Антипасху не принято ходить на кладбище, ведь для этого есть другие дни. Также не стоит грустить и ссориться — этот праздник всё же придуман для веселья!

7

Опрос

Будете отмечать Антипасху?

Я за любое веселье, еще бы!
Какой-то непонятный праздник, пожалуй, его мы пропускаем
В целом не отмечаю православные праздники

ПО ТЕМЕ
Антипасха Пасха Христианство Православие Религия Праздник Даты Веселье
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