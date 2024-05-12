Что за праздник Антипасха: приметы и традиции

В православном календаре столько праздников, что не перестаешь удивляться — вот, например, про Пасху знает каждый, а что насчет Антипасхи? Название звучит не очень религиозно и как будто намекает на отрицание воскрешения Христа, но на деле всё не так — разбираемся с тем, что это за праздник и как его правильно отмечать.

