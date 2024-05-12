«Предстоит длительный период лечения»: стало известно состояние девочки, которая выпала в окно в центре Новосибирска

Инцидент произошел вечером 10 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, читательница НГС











Стало известно состояние восьмилетней девочки, которая выпала из окна в центре Новосибирска. Как рассказал НГС главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.



— Девочка находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. С момента поступления нашими специалистами проводится всё необходимое для стабилизации состояния. На текущий момент угрозы жизни уже нет, но предстоит еще длительный период лечения и реабилитации тяжелых повреждений, — пояснил врач.



Инцидент произошел вечером 10 мая. Как рассказали НГС очевидцы, девочка приехала в Новосибирск вместе с танцевальным коллективом. Предположительно, после заселения в гостиницу дети решили поиграть в прятки.



— Девочка решила спрятаться в комнате за шторкой. Окно оказалось открыто, школьница, видимо, не заметила этого, облокотилась на москитную сетку спиной и вместе с ней и полетела вниз, — рассказал НГС очевидец.

