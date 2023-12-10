«Не уберегу дочь и себя от чего-то плохого». Суд над отцом девочки-стрелка из брянской школы перенесли по просьбе мамы

Сегодня прошел суд над отцом девочки, устроившей стрельбу в гимназии
На вопросе о семейном положении Дмитрий Афанаскин начинает заикаться и всхлипывать.
— Раньше было три дочери, — говорит он тихим голосом.
Сегодня похоронили обеих девочек. Адвокат Афанаскина просит отложить заседание в связи с тем, что его жена Надежда была на похоронах дочери и не смогла приехать на заседание. Услышав слово «похороны», Дмитрий всхлипывает и отворачивается к стене.
Следователь считает, что, оставаясь на свободе, Афанаскин может оказывать давление на еще одну несовершеннолетнюю дочь — близняшку погибшей.
— Следствием получены данные о том, что он применял насилие и унижал свою несовершеннолетнюю дочь.
Свидетелями по делу проходят дочь и жена. Адвокат требует, чтобы пришла мать и дала пояснения. Афанаскин признал вину частично по статье об оружии, но не признал по эпизоду с доведением дочери до самоубийства.
Жена Дмитрия в заявлении просит не оставлять их с дочерью «одних в таких сложных и тяжелых обстоятельствах».
— Я одна не справлюсь и боюсь, что не уберегу себя и своего ребенка от совершения чего-то плохого. Ей нужен отец, а мне муж, — написала женщина.
У семьи нет ни бабушек, ни дедушек, которые могли бы им помочь. Дмитрий сообщил, что его дочь переписывалась с кем-то в социальных сетях. Он утверждает, что те, с кем она разговаривала, повлияли на нее негативно и склонили к решению о стрельбе и самоубийстве.
При этом следователи настаивают, что отец унижал дочь. Свидетели сообщили, что мужчина периодически применял к ней физическое насилие. Чтобы уберечь от повторения оставшуюся в живых близняшку, обвинение настаивает на аресте.
Заседание о мере пресечения перенесли, потому что мама девочки не могла на нем присутствовать.
Ранее мы рассказывали, как прошло заседание, где выбирали меру пресечения охраннице гимназии