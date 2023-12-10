«Не уберегу дочь и себя от чего-то плохого». Суд над отцом девочки-стрелка из брянской школы перенесли по просьбе мамы

У семьи нет ни бабушек, ни дедушек, которые могли бы им помочь. Дмитрий сообщил, что его дочь переписывалась с кем-то в социальных сетях. Он утверждает, что те, с кем она разговаривала, повлияли на нее негативно и склонили к решению о стрельбе и самоубийстве.