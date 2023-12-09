«Привел ребенка в школу, а вернулся — без него». Как живет убитый горем Брянск после стрельбы в гимназии

7 декабря в 09:05 в брянской гимназии
Зайдя в класс, девочка почти сразу начала стрелять по сверстникам. В результате двоих мальчиков с тяжелыми ранениями доставили в Москву спецбортом МЧС, еще трое детей лежат в областной больнице.
«25 минут девочка была жива: она смотрела и дышала»
— По его глазам было видно, что это не шутка, — рассказал MSK1.RU преподаватель, который поработал в
Затем крики о помощи начали раздаваться сверху. Это был голос Офели Эдвардовны: учительница биологии умоляла спасти расстрелянную ученицу. Закрыв детей в зале, Максим побежал наверх. Первым на этаже он увидел истекающего кровью мальчика — сейчас его жизнь пытаются спасти столичные медики.
— Я не знал, насколько серьезное у него ранение. Просто усадил его на пол и сказал зажать раны, — объяснил физрук. — А сам побежал дальше искать Марину (имя изменено. — Прим. ред.). Она была в кабинете.
По словам Корабца, когда он зашел в класс, девочка еще была жива. Учитель оказывал школьнице посильную помощь: зажал рану тряпкой и пытался с ней разговаривать. Первыми на место трагедии приехали силовики. Спустя
— Мы ждали скорую. Но не дождались. Она ехала около 40 минут. У меня не было часов, но по ощущениям, около 25 минут девочка точно была жива. Она смотрела, она дышала, я пытался с ней разговаривать. Она, естественно, не отвечала ничего, но глаза были открыты.
Единственный вопрос, который до сих волнует учителя и вызывает на глазах слезы: почему медики ехали так долго.
«Наше общество больное. Его надо лечить»
Школьников, которые пострадали в пятой гимназии, привезли в детскую областную больницу. Здесь на участке в шесть гектаров, помимо приемного отделения, расположены детские онкоцентр, глазная хирургия, поликлиника и морг. Около входа с сугробом на крыше стоит закрытая церковная лавка. Напротив главного входа, сразу бьющего в глаза оранжевым цветом, под снегом можно разглядеть очертания фонтана.
Изнутри доносится свойственный для детских учреждений гам: малышня носится в холле то снимая, то надевая куртки. Рядом с проходной — стеллажи с игрушками, сладостями и бытовой химией. Для тех, кто не успел заранее собрать ребенку «передачку» в палату.
На проходе в коридор первого этажа обустроен, кажется, самодельный пропускной пункт: у двери расставили металлические стулья, через которые можно пройти только после общения с дружелюбным охранником в уже давно пришедшей в негодность марлевой повязке. Слева — главное место холла: окно раздевалки. Гардеробщица тут выполняет функции справочной, регистратуры и психолога.
— У вас ходячий? Тогда не надо куртку сдавать, сидите тут, — объясняет она родителям. — Вы ему позвоните, пусть спустится.
Несмотря на горы не входящих в заработную плату обязанностей, хлопотливая женщина успевает смотреть телепередачи и новости.
— Двоих вот увезли в Москву, сейчас только показывали. А трое еще у нас лежат здесь: два мальчика, сказали, и девочка, — с охотой делится женщина.
— Две девочки и мальчик, — исправляет ее строгий пожилой мужчина, забирая пуховик.
Он пришел в больницу проведать внучку-восьмиклассницу, одну из немногих детей, получивших огнестрельное ранение. Эльмира (имя изменено. — Прим. ред.), по словам дедушки, сейчас находится в сознании. С ней работают психологи, приехавшие из столицы после новостей.
— Мой ребенок — нормально, — сухо ответил на вопрос MSK1.RU мужчина. — Поговорили с ней. Там работают кому положено. Но я вам хочу сказать, что психолог должен работать с каждым, независимо от того, произошло что-то или нет. Надо это предотвращать. Они до восьмого класса доучились, никакие психологи с ними не работали.
По слитым в Telegram-каналы данным, ученики за несколько недель до трагедии проходили психологическое тестирование, которое устроившая в школе стрельбу Алиса прошла хорошо. Дедушка уверен, что такие проверки проводят в школах «для галочки».
— А вы спросите, какая это была проверка? Единичная! И то, результаты начали просматривать сейчас только. Это вопрос не к охране, а к нашему обществу. Наше общество больное, его надо лечить. Оно равнодушно. Начинает шевелиться только, когда коснется его. Вот и коснулось.
Среди пострадавших детей еще одна девочка — Вика (имя изменено. — Прим. ред.). Она, к счастью, не попала под пули — сломала ногу, когда в испуге выбегала из школы. С ними под наблюдением врачей находится одноклассник Дамир (имя изменено. — Прим. ред.). По словам друзей из параллельного класса, мальчик также «не сильно пострадал».
В приемной мы пытались связаться с главным врачом ДОБ или взять комментарий о состоянии детей у его заместителя. Никто из них не стал спускаться к СМИ и после ожидания отправил нас в Департамент здравоохранения Брянской области.
«От семьи ничего не останется»
Семья Алисы (имя изменено. — Прим. ред.), устроившей расстрел одноклассников, а затем покончившей с собой, живет в девятиэтажном доме в пяти минутах ходьбы от гимназии. У девочки две сестры: старшая давно покинула родительский дом, а двойняшка Дина (имя изменено. — Прим. ред.) училась с ней вместе и была свидетельницей кровавой драмы.
Ружье, которое девочка принесла в школу в тубусе, лежало вместе с патронами в сейфе ее отца. Как рассказал MSK1.RU его друг, мужчина увлекался стрельбой и работал в охранной фирме.
— Не пил, не курил. Он мастер спорта по боксу, мы с ним вместе спортом занимаемся, — сказал приятель Дмитрия.
Жильцы девятиэтажки все как один твердят о полной идиллии в семье девочки. Родители у близняшек — не «просто нормальные», а примерные: общались со всем домом и помогали, если что случалось.
— У моего отца вывих сустава был, и единственный из всего подъезда нас выручил — это Дмитрий, — рассказала MSK1.RU соседка Анна. — Это произошло в 12 ночи. Он ездил с нами, помогал и в больнице был с нами до конца.
О сестрах все тоже отзываются только положительно: ходили всегда вместе, были вежливы, ездили с родителями на отдых за границу и на дачу.
— Мне кажется, лучше родителей никто не воспитывает и не опекает, — рассказала соседка с седьмого этажа Зинаида Григорьевна. — Очень дружные. Что произошло с этими девочками...? Не понимаю, как так: привел ребенка в школу, а вернулся — без него.
Их мать Надежда работает завхозом в одном из государственных учреждений Брянска, выяснил MSK1.RU.
— Надю очень жалко, хорошая женщина. Ее, наверное, сейчас уволят после этого. От семьи ничего не останется.
Сейчас девятиэтажку от посторонних охраняет полиция: каждого, кто только подходит к домофону, разворачивают сотрудники. На этажах, по словам жильцов, дежурит Росгвардия.
Отца девочки задержали в день ЧП. Сначала его допросили в качестве свидетеля по делу об убийстве, а затем, по данным СМИ, возбудили уголовное дело о небрежном хранении оружия.
Другим задержанным стал директор охранного предприятия «Экскалибур», которое отвечало за безопасность в гимназии.
Рамки не работали
В паре сотен метров от пятой гимназии расположены два детских сада. В отличие от закрытой после массовой стрельбы школы, они продолжают свою работу. У обоих — дежурит по сотруднику с нашивками компании «Экскалибур». Этот же ЧОП занимался охраной гимназии. Теперь свой пост у учебного заведения они «сдали» полиции и следственным органам.
По словам учеников, в школе их встречали вахтер и охранница. Последняя также может попасть под суд за халатность. Особого досмотра, говорят подростки, у них никогда не было: рамки почти никогда не работали, а если и работали, на них никто не обращал внимания.
— Сменку — и ту проверяет дежурный учитель, — рассказала ученица седьмого класса. — На входе на территорию есть забор с кнопкой, вроде домофона. Но в этом заборе куча дырок, можно спокойно пройти.
Многие родители знают сотрудницу ЧОПа Галину. Кто-то даже защищает женщину:
— В СМИ сразу начали писать, что там бабушка сидела, но это не так, — рассказала MSK1.RU Анна. — Это женщина-охранник, она ответственная. Я стояла как-то раз, ждала другого завуча, меня попросили подождать, и она спрашивала документы.
В компании «Экскалибур», офис которой расположен недалеко от гимназии
У брянской гимназии появился стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и мягкие игрушки. Сколько будет закрыта школа, пока неясно, ученикам объявили, что занятия будут проходить дистанционно.
Ранее мы публиковали всё, что известно о девочке, которая устроила стрельбу. Кроме того, депутат Нина Останина рассказала нам, какие меры могут принять после произошедшего, а также поделилась мнением о причинах трагедий в школах.