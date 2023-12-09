«Привел ребенка в школу, а вернулся — без него». Как живет убитый горем Брянск после стрельбы в гимназии

Зайдя в класс, девочка почти сразу начала стрелять по сверстникам. В результате двоих мальчиков с тяжелыми ранениями доставили в Москву спецбортом МЧС, еще трое детей лежат в областной больнице. 13-летняя Марина (имя также изменено. — Прим. ред.) скончалась от огнестрельных ранений в ожидании скорой на полу в классе биологии. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.



«25 минут девочка была жива: она смотрела и дышала»