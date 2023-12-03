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Рэпер Баста попал в аварию после масштабного концерта: видео

Он ехал на заднем сиденье черного Maybach

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На место аварии выехали скорая и полиция

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Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, попал в аварию в Санкт-Петербурге, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». По их данным, ДТП произошло на Южной дороге. Вакуленко ехал с концерта, который прошел на «Газпром Арене». Он был на заднем сиденье черного Maybach.

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Видео: Mash на Мойке / T.me

Судя по видео, автомобиль столкнулся с серым KIA и выехал на обочину. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь.

По данным Mash, рэпер в аварии не пострадал и после происшествия отправился ужинать в ресторане и уехал на другом авто.

Связаться с PR-директором артиста у MSK1.RU не получилось.

UPD. В своем блоге музыкант выложил видео, в котором поблагодарил фанатов, пришедших на концерт. Об аварии Вакуленко не сказал ни слова.

Ранее MSK1.RU писал, что в «Ленкоме Марка Захарова» представили музыкальную драму «Маяковский», приуроченную к 130-летию со дня рождения поэта. Соавтором постановки стал рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста). Мнения насчет постановки разделились. Рэпер Баста поделился с корреспондентом MSK1.RU своими впечатлениями от проделанной работы.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

БастаВасилий ВакуленкоСанкт-ПетербургАвария
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