Рэпер Баста попал в аварию после масштабного концерта: видео

Ранее MSK1.RU писал, что в «Ленкоме Марка Захарова» представили музыкальную драму «Маяковский», приуроченную к 130-летию со дня рождения поэта. Соавтором постановки стал рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста). Мнения насчет постановки разделились. Рэпер Баста поделился с корреспондентом MSK1.RU своими впечатлениями от проделанной работы.