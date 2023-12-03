Рэпер Баста попал в аварию после масштабного концерта: видео

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, попал в аварию в Санкт-Петербурге, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». По их данным, ДТП произошло на Южной дороге. Вакуленко ехал с концерта, который прошел на «Газпром Арене». Он был на заднем сиденье черного Maybach.
Судя по видео, автомобиль столкнулся с серым KIA и выехал на обочину. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь.
По данным Mash, рэпер в аварии не пострадал и после происшествия отправился ужинать в ресторане и уехал на другом авто.
Связаться с PR-директором артиста у MSK1.RU не получилось.
UPD. В своем блоге музыкант выложил видео, в котором поблагодарил фанатов, пришедших на концерт. Об аварии Вакуленко не сказал ни слова.
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