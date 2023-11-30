«Снаряд скатился в костер»: группа морпехов подорвалась в Ростовской области

Группа морпехов подорвалась на полигоне в Ростовской области. В результате погибли 12 человек. Об этом корреспонденту издания 161.RU рассказали три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.
— Около 20 человек [из бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался, — передает слова собеседника корреспондент. — На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока.
Такую же версию событий рассказал солдат, который находился на полигоне в день трагедии, которая произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом-на-Дону.
После случившегося на место прибыл командующий Тихоокеанским флотом.
Предварительная причина трагедии — несоблюдение техники безопасности.
Также источники 161.RU заявили, что дело расследует главное военное следственное управление СК. В Минобороны никак не комментировали инцидент со взрывом.