freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 88.88
eur 97.65
Срочно6 детей пострадали в батутном центре Новосибирска
Все новости
Все новости
Подробности

«Снаряд скатился в костер»: группа морпехов подорвалась в Ростовской области

Главное военное следственное управление СК расследует обстоятельства инцидента

1 270

По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности

Поделиться

Группа морпехов подорвалась на полигоне в Ростовской области. В результате погибли 12 человек. Об этом корреспонденту издания 161.RU рассказали три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

— Около 20 человек [из бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался, — передает слова собеседника корреспондент. — На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока.

Такую же версию событий рассказал солдат, который находился на полигоне в день трагедии, которая произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом-на-Дону.

После случившегося на место прибыл командующий Тихоокеанским флотом.

Предварительная причина трагедии — несоблюдение техники безопасности.

Также источники 161.RU заявили, что дело расследует главное военное следственное управление СК. В Минобороны никак не комментировали инцидент со взрывом.

МинобороныПолигонИнцидентТрагедияВзрывПроисшествиеСК
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter