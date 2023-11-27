50 поездов задерживаются в России из-за шторма

Из-за «шторма века» задержаны порядка 50 поездов. Об этом сообщили в РЖД.
— Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, — заявили в компании.
Поезда задерживаются из-за отключения напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, подмыва одного из путей в районе станции Лазаревская, а также из-за падения деревьев на железнодорожные пути.
В РЖД создан оперативный штаб. К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна, — заявили в компании.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8–800–775–00–00 (звонок из любой точки России бесплатный).