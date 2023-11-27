В новосибирском банке оставили коляску, заполненную мешками: на место вызвали полицию

25 ноября из банка в центре Новосибирска эвакуировали людей. Это случилось после того, как один его сотрудников обнаружил у банкомата оставленную детскую коляску и вызвал охрану.
Как сообщает Telegram-канал «АБ Гвардия», инцидент произошел в банке Home Credit Bank на Вокзальной магистрали, 2. Коляска, которую нашел его работник, была наполнена полиэтиленовыми пакетами.
Вскоре после нажатия тревожной кнопки в отделение приехали бойцы ГБР-75 и полиция. После эвакуации людей территория, на которой находится организация, была оцеплена.
— Следственно-оперативная группа не обнаружила в коляске взрывное устройство, — сказано в публикации.
НГС отправил запрос по ситуации в пресс-службу банка.