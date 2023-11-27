freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 88.81
eur 96.92
Тема дняНа Кубани «шторм века», а Москву завалило снегом
Все новости
Все новости

В новосибирском банке оставили коляску, заполненную мешками: на место вызвали полицию

Опасных предметов в коляске не нашли

235

В Новосибиске людей эвакуировали из банка из-за оставленной детской коляски

Поделиться

25 ноября из банка в центре Новосибирска эвакуировали людей. Это случилось после того, как один его сотрудников обнаружил у банкомата оставленную детскую коляску и вызвал охрану.

Как сообщает Telegram-канал «АБ Гвардия», инцидент произошел в банке Home Credit Bank на Вокзальной магистрали, 2. Коляска, которую нашел его работник, была наполнена полиэтиленовыми пакетами.

Вскоре после нажатия тревожной кнопки в отделение приехали бойцы ГБР-75 и полиция. После эвакуации людей территория, на которой находится организация, была оцеплена.

— Следственно-оперативная группа не обнаружила в коляске взрывное устройство, — сказано в публикации.

НГС отправил запрос по ситуации в пресс-службу банка.

НовосибирскКоляскаПроисшествиеАБ Гвардия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter