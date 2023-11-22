Актриса Полина Меньших погибла на Донбассе. Она попала под обстрел, когда пела на сцене: видео

Актриса Полина Меньших погибла при обстреле украинскими военными села Кумачово в ДНР. Об этом 22 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Как уточнили в театре-студии «Портал», где Меньших работала над одним из спектаклей, это случилось 19 ноября. В этот день актриса выступала в Доме культуры, пела под гитару. Как пишет Starhit, знакомый актрисы рассказал, что она отправилась на Донбасс волонтером. После обстрела ее увезли в больницу, но медики уже были бессильны.
Полина известна как хореограф и драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis.
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— С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис»), погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела. Концерт «Последнего Испытания», который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти, — передали коллеги из театра-студии.