Актриса Полина Меньших погибла на Донбассе. Она попала под обстрел, когда пела на сцене: видео

— С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис»), погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела. Концерт «Последнего Испытания», который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти, — передали коллеги из театра-студии.