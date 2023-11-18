«Поинтересовался, дома ли родители»: новосибирцы заявили о мужчине, который преследовал школьника

В Новосибирске сообщили о мужчине, который преследовал ребенка в Первомайском районе. Как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на маму школьника, неизвестный шел за мальчиком до подъезда и зашел с ним в дом.
Инцидент произошел около 18:00 часов накануне, 17 ноября. Действия мужчины попали на видео.
На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару, а за ним следует мужчина. Он идет по улице за подростком и останавливается около подъезда, один раз школьник оглянулся в сторону неизвестного.
— Они вместе зашли в подъезд. В лифте он поинтересовался: «Дома ли родители?». Из лифта вышли вместе, сын своим ключом пытался открыть дверь, но поскольку я была дома — не смог, — сообщает паблик со ссылкой на маму ребенка. — Когда я открыла дверь, этот … нажал на кнопку вызова лифта и начал заговаривать зубы. Из подъезда выбежал.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявление о происшествии поступило в полицию, его зарегистрировали в установленном порядке.
— Сотрудниками полиции проводились все необходимые мероприятия. Гражданин установлен, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
В октябре жительница Новосибирска сообщила о подозрительном мужчине в микрорайоне Родники. По ее словам, сибиряк зашел за ней в подъезд, а затем направился к ее квартире.