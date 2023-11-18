freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 89.12
eur 96.77
СрочноСибиряка заподозрили в захвате заложника
Все новости
Все новости

«Поинтересовался, дома ли родители»: новосибирцы заявили о мужчине, который преследовал школьника

Полиция начала проверку

1 192

Заявление о происшествии поступило в полицию

Поделиться

В Новосибирске сообщили о мужчине, который преследовал ребенка в Первомайском районе. Как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на маму школьника, неизвестный шел за мальчиком до подъезда и зашел с ним в дом.

Инцидент произошел около 18:00 часов накануне, 17 ноября. Действия мужчины попали на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам матери ребенка, мужчина зашел с мальчиком в лифт

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару, а за ним следует мужчина. Он идет по улице за подростком и останавливается около подъезда, один раз школьник оглянулся в сторону неизвестного.

— Они вместе зашли в подъезд. В лифте он поинтересовался: «Дома ли родители?». Из лифта вышли вместе, сын своим ключом пытался открыть дверь, но поскольку я была дома — не смог, — сообщает паблик со ссылкой на маму ребенка. — Когда я открыла дверь, этот … нажал на кнопку вызова лифта и начал заговаривать зубы. Из подъезда выбежал.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявление о происшествии поступило в полицию, его зарегистрировали в установленном порядке.

— Сотрудниками полиции проводились все необходимые мероприятия. Гражданин установлен, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

В октябре жительница Новосибирска сообщила о подозрительном мужчине в микрорайоне Родники. По ее словам, сибиряк зашел за ней в подъезд, а затем направился к ее квартире.

По теме

ПреследованиеПолицияДетиМВДПервомайский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter