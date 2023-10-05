«У меня все тряслось»: сибирячку напугал неизвестный в маске на Родниках — она обратилась в полицию

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как в подъезд дома заходит мужчина. Женщина опубликовала еще одно видео с неизвестным.



— Я в ужасе успела закрыть дверь на один оборот, буквально перед носом этого товарища. На что он агрессивно пнул нашу дверь, — написала женщина. — Мы живем на первом этаже, и уже открывая входную дверь ключом я обернулась и увидела, что этот подозрительным мужчина идет прямо на нас. Страх и ужас, который я испытала на тот момент, не передать словами. У меня тряслось все.