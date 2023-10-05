«У меня все тряслось»: сибирячку напугал неизвестный в маске на Родниках — она обратилась в полицию

Жительница Новосибирска сообщила о подозрительном мужчине, которого заметила в микрорайоне Родники. По словам сибирячки, неизвестный зашел за ней в подъезд, а затем направился к ее квартире. Об этом она заявила в паблике «Родники 54» во «ВКонтакте».
По ее словам, инцидент произошел накануне на улице Тюленина 20/1. На мужчине были кепка и медицинская маска.
— Мы остановились с сыном на крыльце, чтобы отряхнуть его обувь от песка, нам открыл дверь соседский мальчик, и в подъезд мы зашли первые. За нами мальчик, а следом за ним этот мужчина, — сообщила женщина.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как в подъезд дома заходит мужчина. Женщина опубликовала еще одно видео с неизвестным.
— Я в ужасе успела закрыть дверь на один оборот, буквально перед носом этого товарища. На что он агрессивно пнул нашу дверь, — написала женщина. — Мы живем на первом этаже, и уже открывая входную дверь ключом я обернулась и увидела, что этот подозрительным мужчина идет прямо на нас. Страх и ужас, который я испытала на тот момент, не передать словами. У меня тряслось все.
Она заявила, что после инцидента обратилась в полицию. НГС позвонил в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что в полицию поступала информация о преследовании. Сотрудники ведомства проводят проверку.
— Поступила информация, на место выезжал участковый. Информация была отработана в полном объеме, проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
В июле жительница Новосибирска заявила, что ее преследовал в дендропарке мужчина.