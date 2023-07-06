«Он стоял и издалека за мной наблюдал»: жительница Новосибирска заявила, что её преследовали в дендропарке

— Днем там, конечно же, больше народа. Я пошла обратно, свернула с дорожки в лесок. И слышу в кустах шорох и треск. Я поворачиваюсь и вижу этого человека. Я удивилась: каким образом он здесь очутился. Я знаю, что он за мной не шел. Я подумала, что он шел по лесу. И так как я свернула с дорожки, то он целенаправленно шел за мною, — предположила сибирячка.

Вновь увидев мужчину, Александра прошла около четырех метров и вернулась на тропинку. Мужчина шел за ней.

— Мы проходим и смотрим друг на друга. Я запомнила его образ, у меня на лица хорошая память. Он в первый раз резко глянул на меня и во второй раз он смотрел. Мы поравнялись. Я пошла в сторону дороги, он стал углубляться в лес. Я оглядываюсь, он оглядывается, потом еще раз. И в третий раз он просто стоял и смотрел, — отметила женщина.