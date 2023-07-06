«Он стоял и издалека за мной наблюдал»: жительница Новосибирска заявила, что её преследовали в дендропарке

Жительница Новосибирска Александра (имя изменено) заявила, что в прошедший понедельник её преследовал в дендропарке мужчина.
Женщина рассказал, что поздно вечером она пошла собирать гербарий.
— Я живу рядом и часто туда хожу. Но ходила всегда в нормальное время, а тут уже поздно было. Прошла по дорожке через центральный вход. Обратила внимание, что народу мало в это время. Сама себе говорила: зачем пошла? Мне надо было до определенного места дойти, — вспоминает Александра.
В первый раз сибирячка увидела незнакомца перед собой. Мужчина оглянулся, посмотрел на Александру и зашел в лес. Александра подумала, что и вот такое бывает и пошла дальше. На дорожках было только несколько велосипедистов.
— Днем там, конечно же, больше народа. Я пошла обратно, свернула с дорожки в лесок. И слышу в кустах шорох и треск. Я поворачиваюсь и вижу этого человека. Я удивилась: каким образом он здесь очутился. Я знаю, что он за мной не шел. Я подумала, что он шел по лесу. И так как я свернула с дорожки, то он целенаправленно шел за мною, — предположила сибирячка.
Вновь увидев мужчину, Александра прошла около четырех метров и вернулась на тропинку. Мужчина шел за ней.
— Мы проходим и смотрим друг на друга. Я запомнила его образ, у меня на лица хорошая память. Он в первый раз резко глянул на меня и во второй раз он смотрел. Мы поравнялись. Я пошла в сторону дороги, он стал углубляться в лес. Я оглядываюсь, он оглядывается, потом еще раз. И в третий раз он просто стоял и смотрел, — отметила женщина.
Как объяснила Александра, они поравнялись и прошли мимо друг друга, мужчина пошел в лес, а она пошла на беговую дорожку. После этого сибирячка решила пойти домой.
— На выходе из парка, где есть лесополоса, я решила пойти еще сорвать, что мне нужно. Я резко повернулась, а он стоял и издалека за мной наблюдал. Он просто стоял, на достаточном расстоянии. Там такая местность, что хорошо просматривается, — добавляет жительница Новосибирска.
Александра начала двигаться к выходу с парка, мужчина шел за ней. Когда вокруг оказалось много людей, Александра успокоилась и пошла домой.
Как описала Александра, мужчина не был похож на наркомана. Он был одет в толстовку с накинутым капюшоном. Ему было чуть больше 40 лет на вид. Александра решила не сообщать в полицию эту информацию.
— Тут ситуация двоякая. Люди приходят и получают удовольствие и напугать не хочется. Там может и ходят какие-то люди и вреда никакого не приносят. Но там много подростков и девушек одиноких, — поделилась сомнениями сибирячка.
Александра рассказала информацию знакомой из Министерства природы. Как сообщил источник НГС, сотрудники дендропарка после этого заявления отреагировали и прошлись по указанному маршруту.
Как отметили в пресс-службе Министерства природы, к ним официальные обращения не поступали, а преследование и нападения являются сферой ответственности полиции. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области.
В июне стала известна история, как мужчина из автобуса преследовал молодую девушку. По заявлению сибирячки, незнакомец её домогался.