«Я чувствовала его руку через белье»: сибирячка заявила в соцсетях о домогательствах в автобусе — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после публичного заявления о домогательствах к девушке в автобусе.
В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» вчера, 1 июня, появилось сообщение о том, как к 20-летней Виктории (имя изменено) 29 мая около 17:20 в автобусе № 60 пристал мужчина. О происшествии рассказала подруга пострадавшей девушки Арина (фамилию девушка попросила не называть). Как уточнила сибирячка, Виктория села в автобус на Маркса.
— Там к ней начал настойчиво приставать мужчина. Ее это напугало, и она вышла на Станиславского. Он последовал за ней. Этот ненормальный стоял на остановке и занимался онанизмом на глазах у десятков людей. Затем она пересела в автобус № 12. Он пошел за ней, где продолжил проявлять свои животные инстинкты, — рассказала подруга в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Подруга также опубликовала сообщения Виктории, которая та писала во время поездки:
— Кто-то в автобусе меня трогает. Я чувствую руку на границе юбки и чулок. Этот человек очень настойчивый, неприятный. Я не знаю, как себя вести. Я отошла — он подошел. Я встала к нему лицом. Это ужасно. Сначала я думала, что мне кажется. У него еще и стояк. Ладно, я выхожу. Пипец, он засунул руку мне под юбку и дотянулся до белья. Я чувствовала его руку через белье, — рассказала Виктория.
Виктория на остановке смогла снять на видео мужчину в куртке. Он делал подозрительные движения через карман штанов. На видео заметно, что в кадре есть и другие люди, но они не обращают внимание на мужчину.
— Я села в другой автобус — он сел за мной, — рассказала Виктория, отметив, что мужчина продолжал себя удовлетворять.
В другом автобусе (это был маршрут № 12) на странного мужчину обратил внимание человек, который что-то ему сказал. Виктория не услышала, что именно. После этих слов мужчина вышел из автобуса. Заявление Виктория писать не решилась.
— К сожалению, девушка, с которой это произошло, отказалась писать заявление из-за комментариев людей под постом в «АСТ-54». Самое страшное, что в комментариях писали человека два, что узнали его и это уже не первый раз. У меня подружка сама миниатюрная очень, маленькая, хотя ей почти 20 лет. Может, подумал, что это всё сойдет с рук. Не знаю, что там у него в голове было, — рассказала НГС подруга Виктории. Сама пострадавшая девушка не захотела говорить о ситуации с редакцией.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявления в отдел полиции не поступало. Сотрудники полиции начали проверку по поступившей информации.
В конце мая в Новосибирске полицейские задержали 64-летнего сторожа, который, по версии следствия, домогался школьниц младших классов.