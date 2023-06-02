«Я чувствовала его руку через белье»: сибирячка заявила в соцсетях о домогательствах в автобусе — полиция начала проверку

Подруга также опубликовала сообщения Виктории, которая та писала во время поездки:

— Кто-то в автобусе меня трогает. Я чувствую руку на границе юбки и чулок. Этот человек очень настойчивый, неприятный. Я не знаю, как себя вести. Я отошла — он подошел. Я встала к нему лицом. Это ужасно. Сначала я думала, что мне кажется. У него еще и стояк. Ладно, я выхожу. Пипец, он засунул руку мне под юбку и дотянулся до белья. Я чувствовала его руку через белье, — рассказала Виктория.



Виктория на остановке смогла снять на видео мужчину в куртке. Он делал подозрительные движения через карман штанов. На видео заметно, что в кадре есть и другие люди, но они не обращают внимание на мужчину.