«От Даши осталось чуть больше, чем от тети Эллины». История авиакатастрофы в Казани — за 10 лет за нее никто не ответил

«Нужно было это руководство в тюрьму посадить!»

Герой России, заслуженный летчик-испытатель Анатолий Кнышов изначально не хотел говорить о самой катастрофе в Казани, но очень резко высказался по поводу зарубежных самолетов, которые в свое время ввозили в страну.



— Я не хочу говорить ни о каких зарубежных самолетах, у нас много прекрасных российских. Боинги никогда не нужно было ввозить в Россию, я всегда был против этого! Это хлам, который привозили все авиакомпании по предлогу «Аэрофлота», они погубили нашу авиацию, — негодует Герой России.



По словам Анатолия Кнышова, крушение Boeing 737–500 в Казани было неминуемо и главные виновники произошедшего не плохо обученные пилоты, а руководство, допустившее саму ситуацию.



— Это нужно было предвидеть тому руководству, что тогда было. Руководству Министерства транспорта, федеральной службы по надзору, федерального воздушного агентства, которые полностью продались Западу. С них нужно начинать! Катастрофа была неминуема, самолеты были не готовы, не были адаптированы к российской территории, экипаж не был обучен, разве что частично, они не умели даже на посадку зайти правильно. Нужно было это руководство в тюрьму посадить! — резко высказался Кнышов.

