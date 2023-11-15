В Центральном районном суде Новосибирска загорелся подвал — видео задымления

В Центральном районном суде Новосибирска произошел пожар. Как сообщила редакции НГС свидетельница Елена Шмакова, возгорание произошло в подвале, на месте работают спасатели.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону, там сообщили, что информация о пожаре уточняется. По данным очевидцев, во время задымления не было слышно звуков сигнализации, людям о возгорании сообщили приставы, которые говорили всем, что пожар действительно произошел.
Вчера, 14 ноября, на стройке четвертого моста в Новосибирске заметили столб дыма. Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС, на стройке горел мусор, возгорание произошло на 1 кв м.