Что загорелось на стройке четвертого моста в Новосибирске? Ответ от МЧС

Обновлено. В пресс-службе группы "ВИС", которая занимается строительством моста, сообщили, что во время работ по устройству гидроизоляции дорожного полотна в районе пилона мостового перехода от работы битумоварки образовалось задымление. Возгорания на стройплощадке не было, задымление устранено собственными силами за 3 минуты. Также в компании отметили, что все работы выполняются в соответствии с техникой безопасности, а в зоне проведения огневых работ всегда находятся огнетушители.