Что загорелось на стройке четвертого моста в Новосибирске? Ответ от МЧС

На стройке четвертого моста в Новосибирске заметили столб дыма. Видео с возгоранием появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Судя по опубликованным кадрам черный дым поднимается со стройки четвертого моста возле пилона. Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на стройке горел мусор, возгорание произошло на 1 кв м.
В феврале уже был пожар на четвертом мосту, огонь вспыхнул на высоте 106 метров, горела деревянная опалубка. Утром, 14 ноября, примерно в это же время в Октябрьском районе загорелось деревянное здание без крыши.