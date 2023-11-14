freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 92.12
eur 98.53
Тема дняЧто загорелось на стройке четвертого моста?
Все новости
Все новости

Что загорелось на стройке четвертого моста в Новосибирске? Ответ от МЧС

Дым заметили очевидцы

6 223

Дым окутал пилон

Поделиться

На стройке четвертого моста в Новосибирске заметили столб дыма. Видео с возгоранием появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по опубликованным кадрам черный дым поднимается со стройки четвертого моста возле пилона. Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на стройке горел мусор, возгорание произошло на 1 кв м.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В феврале уже был пожар на четвертом мосту, огонь вспыхнул на высоте 106 метров, горела деревянная опалубка. Утром, 14 ноября, примерно в это же время в Октябрьском районе загорелось деревянное здание без крыши.

Обновлено. В пресс-службе группы "ВИС", которая занимается строительством моста, сообщили, что во время работ по устройству гидроизоляции дорожного полотна в районе пилона мостового перехода от работы битумоварки образовалось задымление. Возгорания на стройплощадке не было, задымление устранено собственными силами за 3 минуты. Также в компании отметили, что все работы выполняются в соответствии с техникой безопасности, а в зоне проведения огневых работ всегда находятся огнетушители.

По теме

ВозгораниеМусорМЧСЧетвертый мостСтроительствоПожар
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter