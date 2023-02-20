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«На тушение ушло чуть более получаса»: на четвертом мосту произошел пожар — огненный фоторепортаж

На мосту загорелась деревянная опалубка

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По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала

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На строящемся четвертом мосту в Новосибирске вечером 20 февраля произошел пожар. По данным регионального МЧС, огонь вспыхнул на высоте 106 метров. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте происшествия и запечатлел пугающие кадры пожара.

Сигнал на пульт дежурного поступил в 21:44

Сигнал на пульт дежурного поступил в 21:44

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По данным МЧС, на мосту загорелась деревянная опалубка

По данным МЧС, на мосту загорелась деревянная опалубка

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Уже через 6 минут первый пожарно-спасательный расчет был на месте ЧП

Уже через 6 минут первый пожарно-спасательный расчет был на месте ЧП

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Пожарные эвакуировали несколько рабочих

Пожарные эвакуировали несколько рабочих

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Огонь вспыхнул на высоте 106 метров

Огонь вспыхнул на высоте 106 метров

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— Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. Сотрудники МЧС России связались с администрацией строящегося объекта, которые оказали помощь в ликвидации пожара, — пояснили в ведомстве.

Возгорание тушили при помощи порошковых огнетушителей

Возгорание тушили при помощи порошковых огнетушителей

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На место возгорания пожарные поднимались при помощи подъемного крана

На место возгорания пожарные поднимались при помощи подъемного крана

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Предварительно, площадь горения составила 15 квадратных метров

Предварительно, площадь горения составила 15 квадратных метров

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В тушении участвовали 21 человек и 6 единиц спецтехники

В тушении участвовали 21 человек и 6 единиц спецтехники

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Пламя локализовали за 36 минут

Пламя локализовали за 36 минут

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Ранее возле Димитровского моста в Новосибирске произошел пожар. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на левом берегу.

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