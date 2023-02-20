«На тушение ушло чуть более получаса»: на четвертом мосту произошел пожар — огненный фоторепортаж

На строящемся четвертом мосту в Новосибирске вечером 20 февраля произошел пожар. По данным регионального МЧС, огонь вспыхнул на высоте 106 метров. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте происшествия и запечатлел пугающие кадры пожара.
— Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. Сотрудники МЧС России связались с администрацией строящегося объекта, которые оказали помощь в ликвидации пожара, — пояснили в ведомстве.
Ранее возле Димитровского моста в Новосибирске произошел пожар. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на левом берегу.