«Это была последняя связь с прошлой жизнью»: Аяз Шабутдинов впервые поделился подробностями своего задержания

Миллиардер, основатель образовательной платформы «Like Центр» бизнес-коуч и «инфобизнесмен» Аяз Шабутдинов, которого арестовали в начале ноября за мошенничество и отправили в СИЗО, начал писать мемуары. В своих первых записях он поделился подробностями своего задержания. По словам Шабутдинова, полицейские начали ломиться в его квартиру и офис ранним утром.
— В 7 утра твою квартиру, дом, где спят твои дети, и офис окружают по 10 устрашающих своим видом людей. Взламывают сейфы, потому что ты за
С момента, когда в дом к бизнес-коучу вошла полиция, он остался без связи. В камере к нему не пускали адвоката, сославшись на «карантин».
Аяз написал и о том, как прошел его первый день задержания.
— Взяли кровь на ВИЧ, поставили прививку, попросили поприседать, потому что вдруг ты проносишь что-то сами знаете где. Через эту процедуру проходят все каждый раз при заезде в СИЗО, — поделился бизнес-коуч. — Забрали мою книгу. Это была последняя связь с прошлой жизнью. Объяснили, что мои права ограничены.
Забрав всё, Шабутдинову выдали матрац, обмотанный в простыню («когда-то она была белой»), и завели в камеру.
— Вспоминаю всё, что видел в кино, готовлюсь сказать: «Вечер в хату». Захожу и слышу: «Добрый вечер, я старший». «Началось», — думаю я, — пишет Аяз Шабутдинов.
В камере «инфобизнесмена» встретила атмосфера, отличная от той, к которой он готовился. По его словам, приняли нового соседа нормально, а один из сокамерников даже узнал предпринимателя. Шабутдинов говорит, что всё происходящее с ним больше напоминает сценарий для книги, чем реальность.
— Вы находите того, кто 9 лет строит бизнес, вовсю работает и набирает 30 тысяч довольных клиентов и 20 тысяч текущих участников. Также находите одного недовольного клиента, перед которым исполнены обязательства еще в 2019 году. Он находит еще 7 таких же. Наверняка из десятков тысяч клиентов найдется еще 7 недовольных, а может, и больше — все-таки
Правда, в комментариях к записи бизнесмена подписчики грозятся, что недовольных окажется куда больше.
— Как копнут поглубже, думаю, их не одна тысяча будет, к сожалению, — ответил Шабутдинову один из подписчиков Сергей Берс.
Бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали в Москве