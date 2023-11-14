«Это была последняя связь с прошлой жизнью»: Аяз Шабутдинов впервые поделился подробностями своего задержания

С момента, когда в дом к бизнес-коучу вошла полиция, он остался без связи. В камере к нему не пускали адвоката, сославшись на «карантин».

Аяз написал и о том, как прошел его первый день задержания.

— Взяли кровь на ВИЧ, поставили прививку, попросили поприседать, потому что вдруг ты проносишь что-то сами знаете где. Через эту процедуру проходят все каждый раз при заезде в СИЗО, — поделился бизнес-коуч. — Забрали мою книгу. Это была последняя связь с прошлой жизнью. Объяснили, что мои права ограничены.