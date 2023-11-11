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СрочноОстанки сибиряков нашли на базе отдыха на Алтае
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Останки двух сибиряков нашли на базе отдыха на Алтае: мужчины погибли в пожаре

Погибшие приехали в республику на заработки

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Специалистам предстоит установить причину пожара

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В пожаре на базе отдыха в Республике Алтай погибли два сибиряка. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По данным ведомства, 9 ноября в одном из деревянных домов строящейся туристической базы в урочище Кату-Ярык в Улаганском районе произошел пожар. На момент возгорания в доме находились двое жителей Томской области, приехавших в Республику Алтай на заработки. Их останки обнаружили следователи во время осмотра места происшествия.

— Для определения причин пожара назначено производство судебной пожаро-технической экспертизы. В ходе доследственной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Недавно в Новосибирске в пожаре в частном доме погибла женщина.

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