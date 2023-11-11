Останки двух сибиряков нашли на базе отдыха на Алтае: мужчины погибли в пожаре

В пожаре на базе отдыха в Республике Алтай погибли два сибиряка. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По данным ведомства, 9 ноября в одном из деревянных домов строящейся туристической базы в урочище Кату-Ярык в Улаганском районе произошел пожар. На момент возгорания в доме находились двое жителей Томской области, приехавших в Республику Алтай на заработки. Их останки обнаружили следователи во время осмотра места происшествия.
— Для определения причин пожара назначено производство судебной пожаро-технической экспертизы. В ходе доследственной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
Недавно в Новосибирске в пожаре в частном доме погибла женщина.